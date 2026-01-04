আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের অনুরোধ করলেন আসিফ নজরুল
ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের চাপে মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দিতে হয়েছে আইপিএল থেকে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশে মোস্তাফিজকে ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।
২০১৬ মৌসুম থেকেই আইপিএলের নিয়মিত মুখ মোস্তাফিজ। তাকে এমনভাবে বাদ দেওয়ায় নিন্দার ঝড় উঠেছে সর্বমহলে। নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুলও।
ভেরিফায়েড ফেসবুকে পেজে আসিফ নজরুল লিখেছেন, ‘উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর কাছে নতি শিকার করে বাংলাদেশের ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমানকে দল থেকে বাদ দেওয়ার জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নির্দেশ দিয়েছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড। আমি এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’
নিন্দা জানানোর পর অনুরোধ জানিয়েছেন বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের উদ্যোগ নিতেও, ‘আমি তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীকে (উপদেষ্টা) অনুরোধ করেছি, বাংলাদেশে আইপিএল খেলার সম্প্রচারও যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়! আমরা কোনো অবস্থাতেই বাংলাদেশের ক্রিকেট, ক্রিকেটার ও বাংলাদেশকে অবমাননা মেনে নেব না। গোলামির দিন শেষ।’
উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের চাপে মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ায় কথা উঠছে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তা নিয়েও। কলকাতায় ৩টি ও মুম্বাইতে একটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এই ম্যাচগুলো বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিতে আইসিসিকে চিঠি দিতে বিসিবিকে নির্দেশনা দেওয়ার কথা বলেছেন আসিফ নজরুল।
ফেসবুকে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা লিখেন, ‘ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে আমি ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে (বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড) বলেছি, তারা যেন আইসিসির কাছে পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করে লিখে। বোর্ড যেন জানিয়ে দেয় যে যেখানে বাংলাদেশের একজন ক্রিকেটার চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভারতে খেলতে পারেন না, সেখানে বাংলাদেশের গোটা ক্রিকেট টিম বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া নিরাপদ মনে করতে পারে না। বোর্ড থেকে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলাগুলো শ্রীলঙ্কায় করার অনুরোধ জানানোর নির্দেশনাও আমি দিয়েছি।’
উল্লেখ্য, গত ১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত নিলামে ৯.২ কোটি রুপিতে মোস্তাফিজকে দলে ভিড়িয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। পূর্বে এতো দামে বিক্রি হয়নি কোনো বাংলাদেশি খেলোয়াড়। এখন পর্যন্ত ৮ মৌসুমে ৫ ভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজিতে খেলে ৬০ ম্যাচে মোস্তাফিজের শিকার ৬৫ উইকেট।
আইএন