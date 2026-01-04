  2. খেলাধুলা

মাহমুদউল্লাহর ব্যাটে ঢাকাকে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য দিলো রংপুর

প্রকাশিত: ০৮:১৪ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
বয়স শুধুই একটি সংখ্যা- বিষয়টা আবারও প্রমাণ করলেন সিনিয়র ক্রিকেটার মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। আবারও ব্যাট হাতে রংপুর রাইডার্সের ত্রাতা হলেন ৪০ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। সিলেটে আজ ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে তার ব্যাটে ভর করেই চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য ছুঁড়ে দিয়েছে রংপুর। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে রংপুর সংগ্রহ করেছে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৫৫ রান।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে রংপুরকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায় ঢাকা ক্যাপিটালস অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন। ব্যাট করতে নেমে ঢাকার বোলারদের সামনে শুরুতে খেই হারাতে শুরু করে রংপুর রাইডার্স। ১১ রান করে আউট হন কাইল মায়ার্স। ৬ রান করে আউট হন লিটন দাস। তাওহিদ হৃদয় আউট হন কোনো রান না করেই।

হেভিওয়েট ক্রিকেটাররা এভাবে রান না করে ৩০ রানের মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে বসায় বিপদেই পড়ে রংপুর রাইডার্স। এরপর ডেভিড মালানকে নিয়ে জুটি বাধেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ৭৪ রানের জুটি গড়েন এ দু’জন।

৩৩ বলে ৩৩ রান করে দলীয় ১০৪ রানের মাথায় আউট হন মালান। ৪১ বলে সর্বোচ্চ ৫১ রান করেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। কোনো ছক্কার মার না থাকলেও ৭টি বাউন্ডারি মারেন তিনি। আগের ম্যাচে ১৬ বলে অপরাজিত ৩৪ রান করে ম্যাচ সেরা হয়েছিলেন।

শেষ দিকে ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন পাকিস্তানের খুশদিল শাহ। ২১ বলে অপরাজিত ৩৮ রান করেন তিনি। ৪টি বাউন্ডারির সঙ্গে ২টি ছক্কার মার মারেন তিনি। নুরুল হাসান সোহান ৭ রানে থাকেন অপরাজিত। জিয়াউর রহমান নেন ২ উইকেট। ১টি করে উইকেট নেন ইমাদ ওয়াসিম, তানকিন আহমেদ ও মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন।

