  2. খেলাধুলা

সাকিবের লড়াইয়ের পরও ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ এমআই এমিরেটসের

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৯ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
সাকিবের লড়াইয়ের পরও ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ এমআই এমিরেটসের

বল হাতে ১ ওভারে ১০ রান দিয়ে উইকেটশূন্য। এরপর ব্যাট হাতে দলের সর্বোচ্চ ইনিংসটি ছিল সাকিব আল হাসানেরই। তবে লড়াই করেও দলকে জেতাতে পারলেন না বাংলাদেশি অলরাউন্ডার।

দুবাইয়ে আইএল টি-টোয়েন্টির ফাইনালে সাকিবের এমআই এমিরেটসকে ৪৬ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা জিতেছে স্যাম কারানের ডেজার্ট ভাইপার্স।

টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৪ উইকেটে ১৮২ রান তুলেছিল ভাইপার্স। অধিনায়ক স্যাম কারান ৫১ বলে ৮ বাউন্ডারি আর ২ ছক্কায় খেলেন হার না মানা ৭৪ রানের ইনিংস।

ম্যাক্স হোল্ডেন ৩২ বলে ৪১, ড্যান লরেন্স ১৫ বলে ২৩ আর ফখর জামান ১৫ বলে করেন ২০ রান।

জবাবে ৫৪ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়ে এমিরেটস। পঞ্চম উইকেটে ৪৫ বলে ৬০ রানের জুটি গড়েন সাকিব আর কাইরন পোলার্ড। তবে ২৭ বলে ৩ বাউন্ডারিতে সাকিব ৩৬ করে আউট হওয়ার পর সব প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে এমিরেটসের। পোলার্ড করেন ২৮ বলে ২৮। ১৮.৩ ওভারে ১৩৬ রানে অলআউট হয় এমিরেটস।

এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।