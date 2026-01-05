সাকিবের লড়াইয়ের পরও ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ এমআই এমিরেটসের

সাকিবের লড়াইয়ের পরও ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ এমআই এমিরেটসের
বল হাতে ১ ওভারে ১০ রান দিয়ে উইকেটশূন্য। এরপর ব্যাট হাতে দলের সর্বোচ্চ ইনিংসটি ছিল সাকিব আল হাসানেরই। তবে লড়াই করেও দলকে জেতাতে পারলেন না বাংলাদেশি অলরাউন্ডার।
দুবাইয়ে আইএল টি-টোয়েন্টির ফাইনালে সাকিবের এমআই এমিরেটসকে ৪৬ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা জিতেছে স্যাম কারানের ডেজার্ট ভাইপার্স।
টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৪ উইকেটে ১৮২ রান তুলেছিল ভাইপার্স। অধিনায়ক স্যাম কারান ৫১ বলে ৮ বাউন্ডারি আর ২ ছক্কায় খেলেন হার না মানা ৭৪ রানের ইনিংস।
ম্যাক্স হোল্ডেন ৩২ বলে ৪১, ড্যান লরেন্স ১৫ বলে ২৩ আর ফখর জামান ১৫ বলে করেন ২০ রান।
জবাবে ৫৪ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়ে এমিরেটস। পঞ্চম উইকেটে ৪৫ বলে ৬০ রানের জুটি গড়েন সাকিব আর কাইরন পোলার্ড। তবে ২৭ বলে ৩ বাউন্ডারিতে সাকিব ৩৬ করে আউট হওয়ার পর সব প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে এমিরেটসের। পোলার্ড করেন ২৮ বলে ২৮। ১৮.৩ ওভারে ১৩৬ রানে অলআউট হয় এমিরেটস।
এমএমআর