দ্বিতীয় বিভাগে ক্রিকেটে নেই ১১ দল

দ্বিতীয় বিভাগে ক্রিকেটে নেই ১১ দল
লিগ বয়কটের প্রভাব পড়েছে ঢাকা দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিকেটেও। গত ৩ ও ৪ জানুয়ারি দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিকেটের দলবদল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অংশ নেয় দ্বিতীয় বিভাগের ২৪ দলের মধ্যে ১১টি। দুটি দল দল-বদলে অংশ না নিলেও খেলবে। সেগুলো হলো- রূপালি ব্যাংক ও ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড (গোল্ডেন ঈগলস)।
দল বদলে অংশ নেয়নি ১১ দল। ফলে ১৩ দল নিয়ে এবারের দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগ মাঠে গড়াবে। ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্রোপলিসের (সিসিডিএম) এক কর্মকর্তা এটা নিশ্চিত করেছেন।
এবার দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিকেটের দল-বদলে অংশ নেওয়া ক্লাবগুলো হলো- বনানী ক্রিকেট ক্লাব, ঢাকা মেরিনার্স ইয়ং ক্লাব, ঢাকা ওয়ান্ডারাস ক্লাব, ধানমন্ডি প্রগতি সংঘ, ফেয়ার ফাইটার স্পোর্টিং ক্লাব, গুলশান ইয়ুথ ক্লাব, মিরপুর বয়েজ ক্রিকেট ক্লাব, নর্থ বেঙ্গল ক্রিকেট একাডেমি, সাধারণ বীমা ক্রীড়া সংস্থা, উদায়চল ক্লাব ও ইয়াং পেগাসাস ক্লাব-এ।
দ্বিতীয় বিভাগ লিগ বয়কট করা ক্লাবগুলো-
ইন্দিরা রোড, উদিতি ক্লাব, নবাবগঞ্জ ক্রিকেট কোচিং, গোপীবাগ ফ্রেন্ডস, বাংলাদেশ বয়েজ, মোহাম্মদপুর ক্রিকেট ক্লাব, রায়েরবাজার অ্যাথলেটিক, রায়ের বাজার প্রগতি সেবা সংঘ, রাইজিং স্টার
