অখ্যাত কোচকে দীর্ঘ সময়ের জন্য দায়িত্ব দিলো চেলসি

অখ্যাত কোচকে দীর্ঘ সময়ের জন্য দায়িত্ব দিলো চেলসি
মাত্র তিন বছরের কোচিং অভিজ্ঞতা থাকা লিয়াম রোজেনিয়র এর আগে কখনো প্রিমিয়ার লিগে কোচিং করাননি। অখ্যাত এই কোচের সঙ্গেই দীর্ঘ ছয় বছরের চুক্তি করলো চেলসি। ৪১ বছর বয়সী রোজেনিয়রকে মঙ্গলবার নতুন কোচ হিসেবে ঘোষণা করেছে ইংলিশ ক্লাবটি। তিনি এনজো মারেস্কার স্থলাভিষিক্ত হলেন।
চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার আগে মঙ্গলবারই লিগ ওয়ানের ক্লাব স্ট্রাসবুর্গে এক বিদায়ী সংবাদ সম্মেলনে রোজেনিয়র জানান, চেলসিতে যোগ দেওয়ার বিষয়ে তিনি মৌখিকভাবে সম্মত হয়েছেন। কিছুক্ষণ পরই সেই সিদ্ধান্তে আনুষ্ঠানিক সিল পড়ে।
চেলসির ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বিবৃতিতে রোজেনিয়র বলেন, চেলসি ফুটবল ক্লাবের হেড কোচ হিসেবে নিয়োগ পাওয়াটা আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের ও গর্বের। এটি এমন একটি ক্লাব, যার নিজস্ব আত্মপরিচয় আছে এবং ট্রফি জয়ের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। সেই পরিচয় রক্ষা করা এবং প্রতিটি ম্যাচে সেই মূল্যবোধ ফুটিয়ে তোলা আমার দায়িত্ব।
চেলসি ও স্ট্রাসবুর্গ-দুটি ক্লাবই একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ব্লুকোর অধীনে। ২০২২ সালে ব্লুকো চেলসির দায়িত্ব নেওয়ার পর রোজেনিয়র হলেন ক্লাবটির চতুর্থ স্থায়ী কোচ।
রোজেনিয়র জানান, স্ট্রাসবুর্গের প্রতি গভীর অনুভূতির কারণেই তিনি সেখানে নিজে থেকেই বিদায়ের খবর জানাতে চেয়েছিলেন।
খেলোয়াড়ি জীবনে রোজেনিয়র প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেছেন। ফুলহ্যাম, রিডিং ও হাল সিটি ছিল তার উল্লেখযোগ্য ক্লাব। কোচ হিসেবে তিনি ডার্বি কাউন্টিতে ফিলিপ কোকু ও ওয়েন রুনির অধীনে কাজ করেন। ২০২২ সালে অল্প সময়ের জন্য রুনির স্থলাভিষিক্ত হয়ে অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্বও পালন করেন।
এরপর চ্যাম্পিয়নশিপের ক্লাব হাল সিটির ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব নিলেও ১৮ মাস পর বরখাস্ত হন। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে স্ট্রাসবুর্গের দায়িত্ব নিয়ে গত মৌসুমে দলটিকে লিগ ওয়ানে সপ্তম স্থানে শেষ করান।
এদিকে মারেস্কা চেলসির কোচ হিসেবে প্রথম মৌসুমেই উয়েফা কনফারেন্স লিগ ও ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেছিলেন। তবে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ায় নববর্ষের দিন তার অধ্যায় হঠাৎ করেই শেষ হয়।
মারেস্কার বিদায়ের পর রোববার ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ১-১ ড্র ম্যাচে চেলসির দায়িত্ব সামলান অনূর্ধ্ব-২১ দলের কোচ ক্যালাম ম্যাকফারলেন। বুধবার লন্ডন ডার্বিতে ফুলহামের মুখোমুখি হবে ব্লুজরা।
এমএমআর