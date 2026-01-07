  2. খেলাধুলা

আল্টিমেটাম নয়, বিসিবির মতামত ও প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিচ্ছে আইসিসি

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১২:৩০ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
আল্টিমেটাম নয়, বিসিবির মতামত ও প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিচ্ছে আইসিসি
আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ ও বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম

আইসিসি পুরুষ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ উপলক্ষে ভারতে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) উত্থাপিত উদ্বেগের বিষয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) থেকে আনুষ্ঠানিক জবাব পাওয়া গেছে।

বিসিবিকে পাঠানো বার্তায় আইসিসি জানিয়েছে, টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ দলের পূর্ণাঙ্গ ও নিরবচ্ছিন্ন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তারা দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে উদ্বেগগুলো বিসিবি প্রকাশ করেছে, সেগুলো সমাধানে বিসিবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে আগ্রহী বলেও জানিয়েছে আইসিসি।

একই সঙ্গে ইভেন্টের বিস্তারিত নিরাপত্তা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিসিবির মতামত ও প্রস্তাবগুলো গুরুত্বসহকারে গ্রহণ ও বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, গণমাধ্যমের একটি অংশে প্রকাশিত কিছু প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, এ বিষয়ে বিসিবিকে নাকি আইসিসির পক্ষ থেকে আল্টিমেটাম দেওয়া হয়েছে। তবে বিসিবি স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, এ ধরনের দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং আইসিসির সঙ্গে হওয়া যোগাযোগের প্রকৃত বিষয়বস্তু বা ভাষার সঙ্গে কোনোভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড পুনরায় উল্লেখ করেছে যে, বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও সামগ্রিক কল্যাণই তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিসিবি আইসিসি এবং সংশ্লিষ্ট আয়োজক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গঠনমূলক, সহযোগিতামূলক ও পেশাদার মনোভাব নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাবে।

বিসিবি আশা প্রকাশ করেছে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে এমন একটি বাস্তবসম্মত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হবে, যা আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এ বাংলাদেশের দলের অংশগ্রহণকে করবে নির্বিঘ্ন ও সফল।

এআরবি/এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।