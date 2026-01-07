তারেক রহমানের সঙ্গে গুলশান থানা বিএনপির মতবিনিময়

তারেক রহমানের সঙ্গে গুলশান থানা বিএনপির মতবিনিময়
ঢাকা-১৭ আসনের অন্তর্ভুক্ত গুলশান থানা বিএনপির ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এই মতবিনিময় সভা হয়। এই আসনে আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তারেক রহমান।
মতবিনিময় সভায় ঢাকা-১৭ আসন আসনের নির্বাচিনের প্রধান সমন্বয়কারী আব্দুস সালাম, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার, যুবদল সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান সেগুন, মহানগর উত্তর যুবদলের সভাপতি শরিফ উদ্দিন জুয়েল, সদস্য সচিব সাজ্জাতুল মিরাজ, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দীন নাসির, গুলশান থানা বিএনপি সদস্য সচিব মো. শাহজাহান ও গুলশান থানা বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
