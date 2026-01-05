কাইল মায়ার্সের ঝড়ে চট্টগ্রামকে হারিয়ে শীর্ষে রংপুর

কাইল মায়ার্সের ঝড়ে চট্টগ্রামকে হারিয়ে শীর্ষে রংপুর
সিলেটে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে কনকনে ঠান্ডায় ১৬৯ রান তাড়া করা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু ক্যারিবীয় ব্যাটার কাইল মায়ার্সের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে সেই অসম্ভব কাজটি করে ফেলেছে রংপুর রাইডার্স। ২৫ বলে ৫০ রানের বিধ্বংসী এক ইনিংস খেলেছেন তিনি। সে সুবাধে চট্টগ্রামের ছুঁড়ে দেওয়া ১৬৯ রানের চ্যালেঞ্জ তাড়া করে ৫ উইকেটের ব্যবধানে ম্যাচ জিতে নিলো রংপুর রাইডার্স।
টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অ্যাডাম রজিংটনের ব্যাটে ভর করে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রানের স্কোর দাঁড় করায় চট্টগ্রাম রয়্যালস। ৫৮ রান করেন রজিংটন। জবাব দিতে নেমে কাইল মায়ার্সের ব্যাটে ভর করে ৭ বল হাতে রেখেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় রংপুর রাইডার্স। এ জয়ে ৫ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে উঠে গেলো রংপুর। ৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকরো চট্টগ্রাম।
১৭০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে লিটন দাস এবং কাইল মায়ার্স শুরুটা ভারো করেছিলেন। যদিও ৮ বলে ১০ রান করে আউট হয়ে যান লিটন। ২৫ বলে গড়া ৫০ রানের ইনিংসে ৫টি বাউন্ডারি ও ৪টি ছক্কার মার মারেন মায়ার্স। ডেভিড মালান করেন ৩০ বলে ৩০ রান। ১৫ বরে ১৭ রান করেন তাওহিদ হৃদয়। ১৯ বরে ৩০ রানে অপরাজিত থাকেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ধারাবাহিকভাবে টানা দুর্দান্ত ব্যাটিং করে যাচ্ছেন তিনি। ৩টি বাউন্ডারির সঙ্গে মারেন ১টি ছক্কার মার।
১২ বলে ২২ রান করেন খুশদিল শাহ। ৩ রানে অপরাজিত থাকেন নুরুর হাসান সোহান। চট্টগ্রামের হয়ে শরিফুল ইসলাম ৩ উইকেট নিয়েও দলের উপকার করতে পারলেন না। ১টি করে উইকেট নেন আবু হায়দার, আমের জামাল।
এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান করেছিল চট্টগ্রাম। ৫৮ রান করেন ইংলিশ ক্রিকেটার অ্যাডাম রজিংটন। ৪৬ রান করেন হাসান নওয়াজ।
আইএইচএস/