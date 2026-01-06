মাহমুদউল্লাহকে পেয়ে নিজেদের ভাগ্যবান বলছেন রংপুর কোচ

মাহমুদউল্লাহকে পেয়ে নিজেদের ভাগ্যবান বলছেন রংপুর কোচ
চলতি বিপিএলে একে একের পর এক ম্যাচে ‘বুড়ো’ হাড়ের ভেলকি দেখাচ্ছেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। টানা দুই ম্যাচে ম্যাচ সেরা, টানা তিন ম্যাচে রংপুর রাইডার্সের জয়ে রেখেছেন প্রত্যক্ষ ভূমিকা। এমন একজনকে দলে পেয়ে নিজেদের ভাগ্যবান বলছেন রংপুর রাইডার্সের সহকারী কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল।
সোমবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিপিএলের ম্যাচে চট্টগ্রাম রয়্যালসকে ৫ উইকেটে হারায় রংপুর। ১৭০ রানের লক্ষ্যে ১৯ বলে ৩০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে বড় অবদান রাখেন মাহমুদউল্লাহ। তবে ২৫ বলে ৫০ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচ সেরা হন কাইল মায়ার্স। এর আগের দুই ম্যাচে মাহমুদউল্লাহ ছিলেন ম্যান অব দ্য ম্যাচ। সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে ১৬ বলে ৩৪ ও ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে তিনি খেলেন ৪১ বলে ৫১ রানের ইনিংস।
পরপর তিন ম্যাচে ম্যাচজয়ী ইনিংস খেলা রিয়াদকে ম্যাচ শেষে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন আশরাফুল। রংপুরের এই সহকারী কোচ বলেন, ‘মাহমুদউল্লাহ এখন যে ব্যাটিং করছে, ওর গত ৩-৪ বছরের মধ্যে সেরা। ওর ক্যারিয়ারের সেরা সময় ছিল হাতুরুসিংহের সময়, ২০১৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত। এখনও অসাধারণ সময় কাটাচ্ছে। আমরা ভাগ্যবান যে তাকে দলে পেয়েছি।’
অথচ বিপিএল নিলামে শুরুতে নিজের ক্যাটাগরি থেকে দলই পাননি মাহমুদউল্লাহ। শেষদিকে আবার নাম উঠালে রংপুর দলে নেয়। যদিও আশরাফুল বললেন, শুরু থেকেই পরিকল্পনায় ছিলেন মাহমুদউল্লাহ। তিনি বলেন, ‘আমরা যখন নিলামে বসেছিলাম, একজন ফিনিশার প্রয়োজন ছিল। মাহমুদউল্লাহর অভিষেক ২০০৭ সালে। তার পর থেকে আমরা সবাই জানি, এই ভূমিকাটা সে কতটা পালন করেছে। আমরা জানতাম যে, এই পজিশনে একজনকে দরকার ও মাহমুদউল্লাহর চেয়ে ভালো কেউ নেই।’
