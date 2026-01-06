৪০ বছর বয়সেও যেভাবে ফিটনেস ধরে রেখেছেন মাহমুদউল্লাহ

৪০ বছর বয়সেও যেভাবে ফিটনেস ধরে রেখেছেন মাহমুদউল্লাহ
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন বেশ কিছুদিন হলো। ঘরোয়া ক্রিকেটেও খেলেন শুধু ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ আর বিপিএল। বছরে মাত্র দুইটা টুর্নামেন্ট খেলার জন্য ৪০ বছর বয়সী একজনের জন্য ফিটনেস ধরে রাখাও কঠিন। যদিও বিপিএলে টানা পারফর্ম করা মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ সেটা বুঝতে দিচ্ছেন না।
চলতি বিপিএলে টানা দুই ম্যাচে ম্যাচসেরা হন রিয়াদ। সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে ১৬ বলে ৩৪ ও ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে তিনি খেলেন ৪১ বলে ৫১ রানের ইনিংস। এছাড়া সোমবার চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে তার ব্যাট থেকে আসে ১৯ বলে ৩০ রান।
আগামী মাসে ৪০ হয়ে যাবে মাহমুদউল্লাহর বয়স। এই সময়ে এসে ফিটনেস ধরে রাখাও বেশ চ্যালেঞ্জিং যেকোনো ক্রিকেটারের জন্য। তবে আশরাফুল জানালেন, সমান তালে ফিটনেস ও মানসিক কাজ করে চলেছেন অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটার।
তিনি বলেন, ‘মাহমুদউল্লাহ তো আমাদের কিংবদন্তি ক্রিকেটার। বিশ্ব ক্রিকেটে সব মিলিয়ে যদি দেখেন, যারাই কিংবদন্তি ক্রিকেটার, বিশেষ করে যারা ব্যাটার, তাদের অল্প ব্যাটিং করলেই হয়। তারা মস্তিষ্কের কাজটাই বেশি করেন।’
আশরাফুল আরও বলেন, ‘সে (মাহমুদউল্লাহ) এখন প্রচুর ফিটনেসের কাজ করে। এটা আসলে মূল ব্যাপার হওয়া উচিত। যারা ভালো ব্যাটার, তাদের বেশি অনুশীলন করা লাগে না, আমি মনে করি। কিন্তু সে প্রচুর ট্রেনিং করে এবং যে টুর্নামেন্ট খেলবে, সেটার জন্য ভালোমতো প্রস্তুতি নেয়। এখন নিয়মিত ফিটনেস নিয়ে কাজ করে, জিম করে এবং মস্তিষ্ক নিয়ে কাজ করে।’
এসকেডি/এমএমআর