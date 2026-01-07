ম্যানেজারের দাবি
লিটনের সঙ্গে ভারতীয় ব্যাট কোম্পানির চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়নি
ভারত-বাংলাদেশ সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা গড়িয়েছে ক্রিকেটেও। উগ্রবাদীদের হুমকির মুখে মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়া হয়েছে আইপিএল থেকে। এরপর বিসিবি আইসিসিকে জানিয়েছে, বাংলাদেশ ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলবে না।
বাংলাদেশের এক পত্রিকায় সংবাদ বের হয়, ভারতীয় কোম্পানিগুলো টাইগার ব্যাটারদের স্পন্সরশিপের চুক্তি বাতিল করছে। তবে লিটন কুমার দাসের ম্যানেজার জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন, এ নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।
বাংলাদেশের অনেক ক্রিকেটারকেই স্পন্সর করে ভারতীয় কোম্পানি। লিটন দাসের ব্যাটের স্পন্সর ‘এসজি’ (সানস্পাইরেলস গ্রিনল্যান্ডস)। এই কোম্পানির কাছ থেকে পছন্দমতো ব্যাট বানিয়ে নিতে পারেন তিনি।
লিটনের মতো ইয়াসির আলী রাব্বি, মুমিনুল হকের সঙ্গেও প্রতিষ্ঠানটি চুক্তি নবায়ন করবে না বলে জানা গেছে। এছাড়া মুশফিকুর রহিম ব্যাটে ব্যবহার করেন ভারতের ‘এসএস’ কোম্পানির স্টিকার। একাধিক ক্রিকেটারের ব্যাটে থাকে ‘এসএস’ কোম্পানির স্টিকার।
দেশীয় এক পত্রিকায় বুধবার খবর প্রকাশ হয়, ভারতীয় এসব কোম্পানি বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের আর স্পন্সর করবে না। তবে লিটন দাসের ম্যানেজার জানান, ‘এসজির সাথে লিটন দাসের চুক্তি নবায়ন নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি।’
