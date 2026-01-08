  2. খেলাধুলা

বিপিএলের ধারাভাষ্যে যুক্ত হলো নতুন মুখ

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক সিলেট থেকে
প্রকাশিত: ০৯:২৯ এএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) চলতি আসরে ধারাভাষ্য প্যানেলে এবার মোট ১১ জন দেশি-বিদেশি ধারাভাষ্যকার দায়িত্ব পালন করছেন। নতুন ধারাভাষ্যকার হিসেবে যুক্ত হচ্ছেন ইংল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার নিক কম্পটন।

৪২ বছর বয়সী নিক বর্তমানে বিশ্লেষক ও ধারাভাষ্যকার কম্পটন স্কাই স্পোর্টস, বিবিসি এবং ইএসপিএনের মতো প্লাটফর্মে কাজ করছেন।

ইংল্যান্ডের হয়ে ২০১২ থেকে ২০১৩ সালে টেস্ট ক্রিকেট খেলেছেন তিনি। যেখানে ১৬ টেস্টে তার ব্যাট থেকে এসেছে ৭৭৫ রান। ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের শেষ ম্যাচ খেলেছেন নিও।

এবারের বিপিএলে দেশি ধারাভাষ্যকারদের তালিকায় আছেন শামী সমন্বয় ঘোষ ও মাজহার উদ্দিন অমি। আর বিদেশীদের মধ্যে আছেন পাকিস্তানের দুই কিংবদন্তি ওয়াকার ইউনুস ও রমিজ রাজা।

এছাড়া ধারাভাষ্য প্যানেলে আছেন সাবেক শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার ফারভেজ মাহরুফ। মাঝে ওয়াকার ইউনুস বাংলাদেশ ছাড়লে জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার ও সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার ড্যারেন গফ যোগ দেন।

