প্রকাশিত: ০৩:২৯ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
মাহমুদউল্লাহকে মানুষ হিসেবে চিনতে পেরে উচ্ছ্বসিত রংপুর কোচ

বিপিএলে এবারই প্রথমবারের মতো রংপুর রাইডার্সের হয়ে খেলছেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। শুরুটা ভালো না হলেও এরপর টানা দুই ম্যাচে হয়েছেন ম্যাচসেরা।

রংপুরের সহকারী কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল কয়েকদিন আগে বলেছিলেন রিয়াদকে দলে পেয়ে তারা ভাগ্যবান। এবার হেড কোচ মিকি আর্থারও রিয়াদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। একই সঙ্গে বললেন মানুষ হিসেবে রিয়াদকে চিনতে পেরে আরও বেশি ভালো লাগছে তার।

গতকাল বৃহস্পতিবার অনুশীলন শেষে সংবাদ সম্মেলনে আসেন মিকি আর্থার। এর এক পর্যায়ে রিয়াদকে নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘মাহমুদউল্লাহ ভীষণ পেশাদার একজন ক্রিকেটার। আমি আগে সবসময় তার বিপক্ষে কোচিং করেছি, কিন্তু এবার তাকে মানুষ হিসেবে জানার সুযোগ হয়েছে, যেটা দারুণ লেগেছে। সে কীভাবে নিজের কাজ করে, কীভাবে প্রস্তুতি নেয় সবই অসাধারণ। সে কিছুই ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেয় না, নিখুঁতভাবে প্রস্তুতি নেয়। এজন্যই ব্যাট করতে নামলে সে ফল পায়। ওই ম্যাচের পর সে খুব হতাশ ছিল যে দলকে জিতিয়ে আনতে পারেনি। অথচ সে ইতোমধ্যে আমাদের দুটো ম্যাচ জিতিয়ে দিয়েছে এবং অসাধারণ পারফর্ম করেছে। তার সঙ্গে কাজ করাটা যেমন ভালো লাগছে, তার চেয়েও ভালো লাগছে মানুষ মাহমুদউল্লাহকে চিনতে পেরে। তার প্রস্তুতি দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ।’

লিগ যত এগোচ্ছে, কন্ডিশন স্পিন-বান্ধব হচ্ছে, রান করাও কঠিন হবে। এতে কি রিয়াদের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে কিনা প্রশ্নে রংপুর হেড কোচ বলেন, ‘হ্যাঁ, তার ভূমিকা আমাদের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যেমনটা বললেন, উইকেট আরও কঠিন হবে, বল একটু বেশি ঘুরবে, বিশেষ করে মিডল ওভারে রান করা কঠিন হবে। তাই পাঁচ নম্বরে তার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ—যেমনটা ওপেনিংয়ে ডেভিড মালানের। টি–টোয়েন্টিতে আমরা অনেক সময় দেখি, কেউ এসে ধুমধাড়াক্কা মারতে থাকে, তারপর আউট হয়ে যায়, সবাই ওই ইনিংস মনে রাখে। কিন্তু মাঝের কঠিন সময়ে যারা চাপ সামলে দলকে জেতায়, তাদের কথা অনেকেই ভুলে যায়। মাহমুদউল্লাহ ঠিক সেটাই করেছে। ডেভিড মালানও আমাদের জন্য সেটা করেছে। টপ ফাইভে এমন দুইজন খেলোয়াড় থাকা আমাদের জন্য বিশেষ সুবিধা, কারণ এতে করে কার্ল মেয়ার্স, লিটন দাস ও হৃদয় নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারে।’

