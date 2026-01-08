কোচকে কথা দিয়ে রেখেছেন লিটন

কোচকে কথা দিয়ে রেখেছেন লিটন
বিপিএলে এবার রংপুর রাইডার্সের হয়ে খেলছেন লিটন কুমার দাস। চলতি আসরে এখনও বড় ইনিংস আসেনি তার ব্যাট থেকে। তবে রংপুরের হেড কোচ মিকি আর্থারকে লিটন কথা দিয়েছেন, সামনের ম্যাচগুলোতে একটা ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলবেন।
গত ২৯ ডিসেম্বর আসরের প্রথম ম্যাচ খেলে রংপুর। চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে সেদিন ৪৭ রানের ইনিংস খেলেন লিটন। এরপরের ৪ ম্যাচের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেছেন সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে। ৫ ম্যাচে নেই কোনো ফিফটি।
লিটনকে নিয়ে রংপুর হেড কোচ মিকি আর্থার বলেন, ‘লিটনকে অধিনায়ক হিসেবে কাছ থেকে জানা দারুণ অভিজ্ঞতা। সে আমাকে কথা দিয়েছে, সামনে কয়েক ম্যাচের মধ্যে একটা ম্যাচ জিতিয়ে দেবে।’
জাতীয় দলের আরেক ব্যাটার তাওহিদ হৃদয়কে নিয়েও উচ্ছ্বসিত রংপুর কোচ, ‘হৃদয় দুর্দান্ত একজন আধুনিক ব্যাটার, তার সব শট আছে।’
আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের স্কোয়াডে থাকা একাধিক ক্রিকেটার আছেন রংপুরে। তাদের নিয়ে মিকি আর্থারের মূল্যায়ন, ‘আমি এটা বহুবার বলেছি, এখানে প্রতিভার কোনো অভাব নেই। আমাদের স্কোয়াডের যে চারজন বিশ্বকাপে যাচ্ছে, তারা সবাই ভীষণ প্রতিভাবান। লিটন দুর্দান্ত ব্যাটার। ফিজ ও আমাদের অধিনায়ক সোহান। সোহানকে নিয়ে আমি সবসময়ই খুব উচ্চ প্রশংসা করি। যেভাবে সে নেতৃত্ব দেয়, প্রস্তুতি নেয়; তা অনন্য। বিশ্বকাপে আমি তাদের দিকে খুব কাছ থেকে নজর রাখব। আর সত্যি বলতে, তারা আমাদের ফ্র্যাঞ্চাইজির খেলোয়াড়। এটাই আমাদের জন্য একটা বাড়তি গর্বের জায়গা।’
বিপিএলে বাকি ৫ দলের তুলনায় রংপুর তারকায় ঠাসা। এমন দলের চ্যাম্পিয়ন বাদে অন্য বিকল্প ভাবার সুযোগ আছে কিনা? প্রশ্নে আর্থার বলেন, ‘টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটে যেকোনো কিছুই হতে পারে, যেমনটা আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি ড্রেসিংরুমে বারবার বলি যে কাগজে-কলমে আমরা হয়তো সবচেয়ে বেশি রিসোর্সসমৃদ্ধ দল হতে পারি, কিন্তু সেটার কোনো মূল্য নেই। কারণ খেলাটা মাঠেই হয়। আমাদের জন্য আসল বিষয় হচ্ছে পারফরম্যান্স। এই মুহূর্তে আমরা টুর্নামেন্টের শেষটা নিয়ে ভাবছি না। আমরা ম্যাচ বাই ম্যাচ ভাবছি। প্রথমে কোয়ালিফাই করা, প্রতিযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছানো, তারপর সেখান থেকে আমাদের লক্ষ্য নতুন করে ঠিক করা।’
এসকেডি/এমএমআর