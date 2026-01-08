নাসিরের এক ওভারে মঈন আলীর ২৮, চ্যালেঞ্জিং পুঁজি সিলেটের
১৮ ওভার শেষে সিলেট টাইটান্সের রান ছিল ৫ উইকেটে ১৩৫। ১৯তম ওভারে নাসির হোসেনের ওপর চড়াও হলেন মঈন আলি। এক ওভারেই ৩ ছক্কা আর ২ বাউন্ডারিতে তুলে নিলেন ২৮ রান।
মঈনের এই শেষের ক্যামিওতে ভর করেই ৬ উইকেটে ১৮০ রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি দাঁড় করিয়েছে সিলেট। অর্থাৎ জিততে হলে ঢাকা ক্যাপিটালসকে করতে হবে ১৮১।
টস হেরে ব্যাট করতে নামা স্বাগতিক সিলেটকে টপ আর মিডল অর্ডার আজ ভালোই ভরসা দিয়েছেন। দুই ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন ২৪ বলে ৩২ আর তাওফিক খান ২১ বলে ১৭ রান।
আফিফ হোসেন ভালো করতে পারেননি। ৯ বল খেলে করেন ৬ রান। তবে তরুণ আরিফুল হক সুযোগ পেয়ে ২৯ বলে ৪ বাউন্ডারিতে খেলেছেন ৩৮ রানের ইনিংস। ২৩ বলে ৩৩ করেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই।
আর শেষদিকে মঈন আলী ৮ বলে ২ চার আর ৩ ছক্কায় ২৮ রান তুলে দিয়ে যান। ২ বলে ১ ছক্কায় ৭ রানে অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ।
জিয়াউর রহমান ৩৫ রানের বিনিময়ে নেন ৩টি উইকেট।
এমএমআর