মোস্তাফিজকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানায়নি বিসিসিআই-কেকেআর!

মোস্তাফিজকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানায়নি বিসিসিআই-কেকেআর!
বৃহস্পতিবার দুপুর গড়াতেই মোস্তাফিজ-ইস্যুতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকর্তার করা ফোনের খবর নিয়ে ক্রিকেট পাড়ায় হৈ চৈ। কানাকানি, ফিসফাস।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চাউর হয়ে যাওয়া খবর, প্রথমে না করে দিলেও মোস্তাফিজুর রহমানকে সর্বোচ্চ ও কঠোর নিরাপত্তা দিয়েই আইপিএলে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। যদিও বিসিবি থেকে এ ফোনের কথা জোরেসোরে অস্বীকার করা হয়েছে।
খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, বিসিসিআই যদি সত্যিই মোস্তাফিজকে আবার আইপিএলে ফিরিয়ে নিতে চায়, সর্বোচ্চ নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে তারপর তার আইপিএল খেলার ব্যবস্থা করার অঙ্গীকার করে, তাহলে সবার আগে তো জানানো হবে মোস্তাফিজকে। সরাসরি কাটার মাস্টারকে ফোন না করলেও নিশ্চয়ই তার এজেন্ট বা ম্যানেজারের মাধ্যমে এ খবরটি তার কাছে পৌঁছে দেয়ার কথা।
কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এখন তো নয়ই, পুরো ঘটনা প্রবাহের একবারও মোস্তাফিজের কাছে বিসিসিআই কিংবা কেকেআর কারো পক্ষ থেকেই যোগাযোগ করা হয়নি।
আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া বা তার সাথে যে কেকেআর চুক্তি বাতিল করেছে, সে খবরও মোস্তাফিজকে আনুষ্ঠানিকভাবে বা লিখিতভাবে জানানো হয়নি। তাকে কোনোরকম কলও দেয়া হয়নি।
আবার আজ আজ যে দ্বিতীয়বারের মত নিতে চেয়েছে বলে গুঞ্জন, তার ছিঁটেফোটাও জানেন না মোস্তাফিজ। এখন রংপুর রাইডার্সের হয়ে বিপিএল খেলা মোস্তাফিজের খুব ঘনিষ্ট সূত্রই জানিয়েছে এ খবর।
