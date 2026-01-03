টিভিতে আজকের খেলা, ৩ জানুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ৩ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
বিগ ব্যাশ লিগ
থান্ডার-হারিকেনস
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
এসএ টোয়েন্টি
কিংস-কেপ
বিকেল ৫টা
স্টার স্পোর্টস ২
ক্যাপিটালস–জায়ান্টস
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
অ্যাস্টন ভিলা–নটিংহাম
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ব্রাইটন–বার্নলি
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বোর্নমাউথ–আর্সেনাল
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
সেল্টা–ভ্যালেন্সিয়া
সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ
ওসাসুনা–বিলবাও
রাত ৯টা ১৫ মিনিট
বিগিন অ্যাপ
এলচে–ভিয়ারিয়াল
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
বিগিন অ্যাপ
এসপানিওল–বার্সেলোনা
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ
সিরি আ
জুভেন্টাস–লেচ্চে
রাত ১১টা
ডিএজেডএন
আতালান্তা–রোমা
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন
আইএন