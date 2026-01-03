  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ৩ জানুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৭ এএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট

বিগ ব্যাশ লিগ

থান্ডার-হারিকেনস
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

এসএ টোয়েন্টি

কিংস-কেপ
বিকেল ৫টা
স্টার স্পোর্টস ২

ক্যাপিটালস–জায়ান্টস
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

অ্যাস্টন ভিলা–নটিংহাম
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ব্রাইটন–বার্নলি
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বোর্নমাউথ–আর্সেনাল
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

সেল্টা–ভ্যালেন্সিয়া
সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ

ওসাসুনা–বিলবাও
রাত ৯টা ১৫ মিনিট
বিগিন অ্যাপ

এলচে–ভিয়ারিয়াল
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
বিগিন অ্যাপ

এসপানিওল–বার্সেলোনা
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ

সিরি আ

জুভেন্টাস–লেচ্চে
রাত ১১টা
ডিএজেডএন

আতালান্তা–রোমা
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন

