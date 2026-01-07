আমিরকে ফেরত পাঠালো সিলেট, কিন্তু কেনো?
চলতি বিপিএলের পুরো আসরের জন্যই মোহাম্মদ আমিরের সঙ্গে চুক্তি করেছিল সিলেট টাইটান্স। তবে আসরের মাঝপথেই এই পাকিস্তানি পেসারকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ (বুধবার) এ খবর নিশ্চিত করেছে সিলেট।
বিজ্ঞপ্তিতে ফ্রাঞ্চাইজিটি জানায়, ‘সিলেট টাইটান্স ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার মোহাম্মদ আমির নিজ দেমের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, মোহাম্মদ আমিরের মোট পারিশ্রমিকের ৭০ শতাংশ ইতোমধ্যেই পরিশোধ করা হয়েছে।’
একই বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ‘সাইম আইয়ুব টুর্নামেন্টে সিলেট টাইটান্সের হয়ে মোট চারটি ম্যাচে অংশ নিয়েছেন। ওই চার ম্যাচের জন্য তার পারিশ্রমিক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হয়েছে।’
সাইম পাকিস্তানের হয়ে খেলার জন্য বিপিএল ছেড়েছেন। তবে আমিরকে কেনো দেশে পাঠানো হলো এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর মিলছে না। সিলেট টাইটান্সের একটি সূত্র জাগো নিউজকে জানায়, ‘কিছু একটা হয়তো হয়েছে। এ কারণে পেমেন্ট ক্লিয়ার করে আমিরকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে আমরা কেউই জানি না কি হইছে।’
এবারের আসরে আমিরকে খুব একটা ছন্দে দেখা যায়নি। ৬ ম্যাচে পেয়েছেন ৪ উইকেট। এর মধ্যে এক ম্যাচেই পেয়েছেন ২ উইকেট।
