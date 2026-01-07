  2. খেলাধুলা

সিলেটকে ১৯৯ রানের বিশাল লক্ষ্য দিলো চট্টগ্রাম

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০২ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
খুব ভালো খেলতে খেলতে রংপুর রাইডার্সের কাছে এসে ধরা খেতে হলো চট্টগ্রাম রয়্যালসকে। অবশেষে আবারও কক্ষপতে ফিরে আসার রসদ পেয়ে গেলো চট্টগ্রামের ফ্রাঞ্চাইজিটি। সিলেট টাইটান্সের সামনে জয়ের জন্য ১৯৯ রানের বিশাল লক্ষ্য দাঁড় করিয়ে দিয়েছে শেখ মেহেদী হাসান হাসানরা।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে স্বাগতিক সিলেট টাইটান্স টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে নাইম শেখ এবং অ্যাডাম রজিংটন। ৩৫ রানের জুটি গড়ার পর নাইম শেখ ১৫ বলে ১৮ রান করে আউট হয়ে গেলেও একপাশ আগলে রাখেন অ্যাডাম রজিংটন। মাহমুদুল হাসান জয়কে নিয়ে তিনি গড়েন ৬০ রানের জুটি।

টানা চতুর্থ হাফ সেঞ্চুরির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অবশ্য আউট হয়ে যান রজিংটন। ৩৮ বলে ৬ বাউন্ডারি এবং ১ ছক্কায় তিনি করেন ৪৯ রান। মাহমুদুল হাসান জয়ও হাপ সেঞ্চুরির কাছাকাছি গিয়ে আউট হন। ২১ বলে তিনি করেন ৪৪ রান। ৩টি বাউন্ডারির সঙ্গে তিনি মারেন ৪টি ছক্কার মার।

হাসান নওয়াজ ২০ বরে ২৫ রানে এবং আসিফ আলি ১৩ রান করে আউট হন। ১৩ বরে ৩৩ রান করে অপরাজিত থাকেন শেখ মেহেদী হাসান। ৫ বলে ৬ রান করেন আমের জামাল।

সিলেট টাইটান্সের হয়ে মোহাম্মদ রুয়েল মিয়া ৩টি এবং মইন আলি ও আজমতউল্লাহ ওমরজাই নেন ১টি করে উইকেট।

আইএইচএস/

