বিশ্বকাপ নিয়ে আমাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবো: বুলবুল

বিশ্বকাপ নিয়ে আমাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবো: বুলবুল
ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে না চাওয়া, এ বিষয়ে আইসিসির কাছে চিঠি পাঠানো এবং আইসিসি থেকে যে প্রতিউত্তর এসেছে- সব মিলিয়ে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বেঠক করেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে বৈঠকের পর নিরাপত্তা ইস্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অবস্থান স্পষ্ট করলেন বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তিনি জানিয়েছেন, খেলোয়াড়দের পাশাপাশি সাংবাদিক, স্পন্সর ও দর্শকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে বিসিবি তাদের অধিকারের প্রশ্নে কঠোর অবস্থানে অনড় থাকবে।
মিটিংয়ের ফলাফল এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশনা মিটিংয়ের মূল ফলাফল কী? আপনাদের কি কোনো পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে আপনারা কীভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হবেন?
এমন প্রশ্নের জবাবে আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ‘আমরা আইসিসিকে নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার গুরুত্ব নিয়ে লিখেছি। আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব খেলোয়াড়দের দেখাশোনা করা হলেও, এর বাইরে সাংবাদিক, স্পন্সর এবং ক্রিকেটপ্রেমীদের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী রয়েছে। যেহেতু বিদেশ ভ্রমণের জন্য সরকারি আদেশের প্রয়োজন হয়, তাই আমরা এ বিষয়ে সরকারের নির্দেশনা নিচ্ছি। যদি নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি না হয়, তবে আমরা আমাদের অধিকারের জন্য লড়ে যাব। এটি একটি অত্যন্ত যৌক্তিক কারণ; আমরা এর আগে অনেক বিশ্বকাপ খেললেও কখনো এমন নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলিনি’ —জানান তিনি।
অন্য দেশগুলো খেলতে রাজি হলেও বাংলাদেশের অভিযোগ কতটা যৌক্তিক? এমন প্রশ্নের জবাবে বুলবুল বলেন, ‘আমরা একটি অত্যন্ত যৌক্তিক বিষয় নিয়ে কথা বলছি। উদাহরণস্বরূপ, মোস্তাফিজের মতো একজন খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে যখন দেখা গেল যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অসুবিধা হচ্ছে, তখন তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সেখানে পুরো বাংলাদেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী যখন খেলা দেখতে যাবে, সেটি একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়।’
বর্তমান পরিস্থিতির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নিয়েও কথা বলেন তিনি। জানান, সবকিছুর মধ্যেও জাতীয় দলের প্রস্তুতিতে কোনো ঘাটতি রাখা হচ্ছে না। ‘আমরা আমাদের জাতীয় দল প্রস্তুত করছি এবং ইতিমধ্যেই স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমান বিপিএল আয়োজনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো আমাদের দলকে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের সাথে অভ্যস্ত করা। প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমরা কোনো ছাড় দিচ্ছি না’- বলেন বুলবুল।
শ্রীলঙ্কায় খেলা সম্ভব নয়—এমন অপপ্রচার প্রসঙ্গে বিসিবির এই প্রতিনিধি বলেন, ‘শ্রীলঙ্কায় খেলা সম্ভব নয়—এমন একটি অপপ্রচার চলছে যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আইসিসির সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে এবং তারা জানতে চেয়েছে আমাদের সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলো কী। আমরা এখন সেই বিষয়গুলো লিখিতভাবে জানাচ্ছি।’
ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ও মার্চে টুর্নামেন্ট আয়োজন নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও, বুলবুল স্পষ্ট করেন যে বিসিবি একটি ক্রীড়া সংস্থা হিসেবেই কাজ করে। ‘আমরা একটি ক্রীড়া সংস্থা হিসেবে কাজ করি। আইসিসি বা ফিফার মতো সংস্থাগুলো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। আমরা আমাদের যৌক্তিক কারণগুলো তাদের কাছে তুলে ধরি এবং সেভাবেই কাজ পরিচালনা করি’- বলেন তিনি।
বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ না করলে সম্ভাব্য পরিণতি নিয়েও মন্তব্য করেন বুলবুল। জানান, বিসিবি বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। ‘বিসিবি অবশ্যই বিষয়টি বিবেচনা করবে। অতীতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় ভারত পাকিস্তানে যায়নি এবং পাকিস্তানও গত কয়েকটি টুর্নামেন্ট খেলতে ভারতে আসেনি। সুতরাং, আমরা একটি সঠিক সমাধানের আশা করছি। ভারতের নিরাপত্তা ইস্যুতে যদি বিশ্বকাপ নিয়ে আপস করতে হয়, তবে আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকব’—বলেন তিনি।
আইএইচএস/