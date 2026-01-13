ঢাকার টবি র্যাডফোর্ড এখন আফগানিস্তানের ব্যাটিং কোচ
বর্তমানে বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালসের হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন টবি র্যাডফোর্ড। তাকেই জাতীয় দলের নতুন ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা দিলো আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। মঙ্গলবার এই ঘোষণা এসেছে।
অ্যান্ড্রু পাটিকের স্থলাভিষিক্ত হবেন টবি এবং আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগেই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।
একই সঙ্গে এসিবি নতুন স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং (এসঅ্যান্ডসি) ট্রেইনার হিসেবে রবার্ট আহমুনকেও নিয়োগ দিয়েছে। তিনিও আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে দলের শেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজকে সামনে রেখে স্কোয়াডে যোগ দেবেন। র্যাডফোর্ড ও আহমুন-উভয়কেই এক বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আফগানিস্তানের তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজটি অনুষ্ঠিত হবে দুবাইয়ে। ম্যাচগুলো হবে ১৯, ২১ ও ২২ জানুয়ারি।
ওয়েলসের সাবেক প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার টবি র্যাডফোর্ড মিডলসেক্স ও সাসেক্সের হয়ে খেলেছেন। তিনি একজন ইসিবি লেভেল-৪ সার্টিফায়েড কোচ এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার রয়েছে ব্যাপক কোচিং অভিজ্ঞতা।
এর আগে র্যাডফোর্ড পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের হাই পারফরম্যান্স সেন্টারের ব্যাটিং কোচ (২০২২-২০২৪) এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের হাই পারফরম্যান্স বিভাগের প্রধান (২০২০-২০২২) হিসেবে কাজ করেছেন।
২০১২ সালের আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের কোচিং স্টাফের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি। এছাড়া ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জয়ের সময়ও টবি ক্যারিবিয়ান দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
