চট্টগ্রাম
বিসিবির অনূর্ধ্ব-১৮ সিলেকশন ক্যাম্প শেষ, স্কিল ক্যাম্প শুরু আজ
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আয়োজনে চট্টগ্রাম বিভাগের অনূর্ধ্ব-১৮ সিলেকশন ক্যাম্প সম্পন্ন হয়েছে। ছয় দিনব্যাপী এই ক্যাম্প শেষে বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) থেকে শুরু হচ্ছে অনূর্ধ্ব-১৮ স্কিল ক্যাম্প।
চট্টগ্রাম বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর স্টেডিয়ামের প্রশিক্ষণ মাঠে অনুষ্ঠিত সিলেকশন ক্যাম্পে বিভাগের ১১ জেলার মোট ৫৫ জন ক্রিকেটার অংশ নেন।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) ক্যাম্পের সমাপনী দিনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) নুসরাত সুলতানা।
এ সময় বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সদস্যসচিব মোহাম্মদ সিহাবউদ্দীন এবং সদস্য শাহনেওয়াজ রিটন উপস্থিত ছিলেন।
বিসিবি পরিচালিত এই সিলেকশন ক্যাম্পে প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব পালন করেন সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার ইলিয়াস সানি। তার সঙ্গে সহযোগী হিসেবে ছিলেন সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার ও কোচ মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, হাবিব মোবাল্লেক জেমস এবং মাহবুবুল করিম মিঠু।
ক্যাম্প পরিদর্শনকালে ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার নুসরাত সুলতানা।
তিনি বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলায় নিষ্ঠা থাকলে নিজের ক্যারিয়ার গড়ার পাশাপাশি দেশের জন্যও অবদান রাখা সম্ভব। তিনি অংশগ্রহণকারী ক্রিকেটারদের ‘আগামীর তারকা’ হিসেবে উল্লেখ করে ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম বিভাগের সুনাম বয়ে আনার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।
ক্রীড়া সংস্থা সূত্র জানায়, সিলেকশন ক্যাম্পে অংশ নেওয়া ৫৫ ক্রিকেটারের মধ্য থেকে বাছাই করা ২০ জনকে নিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে চার দিনব্যাপী স্কিল ক্যাম্প শুরু হচ্ছে। এই স্কিল ক্যাম্প শেষে চূড়ান্তভাবে ১৪ জন ক্রিকেটার নিয়ে গঠন করা হবে চট্টগ্রাম বিভাগীয় অনূর্ধ্ব-১৮ ক্রিকেট দল।
এমআরএএইচ/ইএ/এমএস