টস জিতে ফিল্ডিংয়ে ঢাকা

টস জিতে ফিল্ডিংয়ে ঢাকা
বিপিএলের ২৭তম ম্যাচে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে রংপুর রাইডার্স ও ঢাকা ক্যাপিটালস। সে ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঢাকার অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন আলী। ফলে আগে ব্যাটিং করবে রংপুর।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) মিরপুর শেরেবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর ১টায়।
দুই দলেরই এটি চলমান আসরের নবম ম্যাচ। ইতোমধ্যেই ৮ ম্যাচ খেলে চারে রংপুর ও পাঁচে ঢাকা ক্যাপিটালস। ৪ জয়ে রংপুরের পয়েন্ট ৮ আর দুটি ম্যাচ জেতা ঢাকার পয়েন্ট ৪।
আসরে টিকে থাকতে এই ঢাকা নিশ্চিতভাবেই জয়ের বিকল্প কিছুই ভাবছে না। অন্যদিকে প্লে-অফের কাছাকাছি থাকা রংপুরও চাইবে জিতে শেষ চারে যেতে। যদিও দুই দলই সবশেষ ৩ ম্যাচে হারের হ্যাটট্রিক করেছে।
আইএন