  2. খেলাধুলা

১১ ছক্কায় ইশাখিলের সেঞ্চুরি, নোয়াখালীর ১৭৩

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০৫ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
১১ ছক্কায় ইশাখিলের সেঞ্চুরি, নোয়াখালীর ১৭৩

প্রথমবার বিপিএলে অংশ নিতে হতাশ করেছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। সবার আগে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে। আজ শুক্রবার নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলতে নেমে ওপেনার হাসান ইশাখিল ভক্ত ও সমর্থকদের উপহার দিলেন মনে রাখার মতো স্মৃতি।

রংপুরের বোলারদের নাজেহাল করে সেঞ্চুরি আদায় করেন হাসান ইশাখিল। ১১ ছক্কা ও ৪ চারে ইনিংসটি সাজিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন ৭২ বলে ১০৭ রান করে। তার ব্যাটে ভর করেই নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বোর্ডে রান জমা হয়েছে ২ উইকেটে ১৭৩।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) রংপুরের অধিনায়কের আমন্ত্রণে ব্যাট করতে নেমে ৩২ ও ৩৬ রানে দুই উইকেট হারায় নোয়াখালী। ৯ রান করে নাহিদ রানার বলে ফেরেন ওপেনার রহমত আলী ও ৩ রান করে তিনে নামা জাকের আলী বোল্ড হন আলিসের বলে।

ওপেনিংয়ে নামা হাসান ইশাখিল টিকে থেকে রান সংগ্রহ করেন লড়াই করার মতো। শেষ পর্যন্ত ব্যাটিং করে অধিনায়ক হায়দার আলীর সঙ্গে গড়েন ১৩৭ রানের অনবদ্য এক জুটি।

রংপুরের বোলারদের একের পর এক ছক্কায় দিশেহারা করে ছাড়েন মোহাম্মদ নবির পুত্র। নোয়াখালীর ইনিংসের ১২ ছক্কার ১১টিই হাঁকান তিনি। ৪টি চারও মারেন তিনি।

১৪৮ স্ট্রাইক রেটে ৭২ বলে খেলেন ১০৭ রানের অপরাআজিত ইনিংস। তাকে সঙ্গ দেন অধিনায়ক হায়দার আলী। ৩ চার ও এক ছক্কায় ৩২ বলে ৪২ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত ছিলেন তিনিও। দুজনের বড় জুটিতে শেষ পর্যন্ত ১৭৩ রানের সংগ্রহ পায় নোয়াখালী এক্সপ্রেস।

এর আগে, বিপিএলের অভিষেকেই গিয়েছিলেন সেঞ্চুরির কাছাকাছি। করেন ৬০ বলে ৯২। সেদিন বিপিএল ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাবা মোহাম্মদ নবির সঙ্গে ব্যাটিং করে গড়েন ৩০ বলে ৫৩ রানের জুটি।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।