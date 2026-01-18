বিপিএল
হাসানের জবাবে হৃদয়, এক ম্যাচে দুই সেঞ্চুরি হয়েছে যতবার
টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে একই ম্যাচে দুই সেঞ্চুরি খুব একটা দেখা যায় না। টুর্নামেন্টের দীর্ঘ ইতিহাসে হাতে গোনা কয়েকবারই এমন দৃশ্য দেখা গেছে, যেখানে এক ম্যাচেই দুই দলের বা একই দলের ব্যাটার তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছেছেন।
চলতি বিপিএলে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের হাসান ইশাখিল ও রংপুর রাইডার্সের তাওহীদ হৃদয়ের সেঞ্চুরিতে সেই বিরল তালিকায় যুক্ত হলো আরও একটি ম্যাচ। প্রথম ইনিংসে দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরিতে নোয়াখালী এক্সপ্রেসকে লড়াকু পুঁজি এনে দেন দলটির আফগান ব্যাটার হাসান ইশাখিল।
লক্ষ্য তাড়ায় রংপুরের হয়ে সেঞ্চুরিতেই জবাব দিয়েছেন রংপুর রাইডার্সের তাওহীদ হৃদয়। ম্যাচ সেরার পুরস্কারও উঠেছে হৃদয়ের হাতেই। বিপিএলের এটি দ্বাদশ আসর, এখন পর্যন্ত এক ম্যাচে দুই সেঞ্চুরি হয়েছে ৬ ম্যাচে। এর মধ্যে একই ইনিংসে দুইবার জোড়া সেঞ্চুরি হয়েছে আর এক ম্যাচে দুবার সেঞ্চুরির ঘটনা আছে চারবার।
বিপিএলে রোববার ছিল লিগ পর্বের শেষ ম্যাচ ডে। দিনের প্রথম খেলায় মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় নোয়াখালী এক্সপ্রেস ও রংপুর রাইডার্স। টস হেরে আগে ব্যাটিং করা নোয়াখালী নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৭৩ রান করে। ৭২ বলে ১০৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন হাসান। জবাবে ২ বল বাকি রেখেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় রংপুর। ৬৩ বলে ১০৯ রানের ম্যাচজয়ী ইনিংস খেলেন তাওহীদ হৃদয়।
বিপিএলের একই ম্যাচে জোড়া সেঞ্চুরি হওয়ার ষষ্ট ঘটনা এটি। বিপিএলের ইতিহাসে প্রথমবার একই ম্যাচে দুই ব্যাটার সেঞ্চুরি করেন ২০১৯ সালের ২৫ জানুয়ারি।
সে ম্যাচে চিটাগং ভাইকিংসের বিপক্ষে রংপুর রাইডার্সের হয়ে সেঞ্চুরি হাঁকান অ্যালেক্স হেলস ও রাইলি রুশো। এরপর ২০২২ সালের ২৮ জানুয়ারি দ্বিতীয়বার একই ম্যাচের দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি দেখা যায়। সিলেট সানরাইজার্সের বিপক্ষে মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকার হয়ে সেঞ্চুরি করেন তামিম ইকবাল।
জবাবে সিলেটের হয়ে তিন অঙ্ক স্পর্শ করেন ফিল সিমন্স। ওই মৌসুমেই আরও একটি ম্যাচে একই কীর্তির সাক্ষী হয় বিপিএল। ১২ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের ফাফ ডু প্লেসিস ও খুলনা টাইগার্সের আন্দ্রে ফ্লেচার একই ম্যাচে সেঞ্চুরি করেন।
এরপর ২০২৩ সালের ৯ জানুয়ারি একই ম্যাচে দুই দলের ব্যাটার সেঞ্চুরি করেন। খুলনা টাইগার্সের হয়ে আজম খান এবং চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে উসমান খান একই ম্যাচে সেঞ্চুরি করে বিপিএলের ইতিহাসে নিজেদের জায়গা করে নেন।
গত বছরের ১২ জানুয়ারি দুর্বার রাজশাহীর বিপক্ষে ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে সেঞ্চুরি করেন তানজিদ হাসান তামিম ও লিটন কুমার দাস। একই দলের দুই ব্যাটারের জোড়া সেঞ্চুরি অবশ্য এটাই এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় ঘটনা।
এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন তাওহীদ হৃদয় ও হাসান ইশাখিল। রোববার মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের হয়ে ক্যারিয়ারের প্রথম টি-টোয়েন্টি সেঞ্চুরি তুলে নেন হাসান ইশাখিল।
জবাবে রংপুর রাইডার্সের হয়ে সেঞ্চুরি করেন তাওহিদ হৃদয়। দুই দলের দুই ব্যাটারের দাপুটে ব্যাটিংয়ে ম্যাচটি জায়গা করে নেয় বিপিএলের ইতিহাসের বিরল ম্যাচগুলোর তালিকায়।
