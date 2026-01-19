আইসিসি কোনো ডেডলাইন দেয়নি বিসিবিকে, দাবি আমজাদের

আইসিসি কোনো ডেডলাইন দেয়নি বিসিবিকে, দাবি আমজাদের
আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে একমাসও বাকি নেই। অথচ বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলবে কি না, খেললে কোথায় খেলবে- এখনো কোনো কিছু চূড়ান্ত হয়নি। এর মধ্যে রোববার (১৮ জানুয়ারি) সংবাদ বের হয়, আগামী ২১ জানুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় বেঁধে দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। তবে সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ৩৬ সেকেন্ডের সংবাদ সম্মেলনে এটি অস্বীকার করে বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমজাদ হুসাইন জানিয়েছেন, আইসিসি বিসিবিকে কোনো ডেডলাইন দেয়নি।
সোমবার দুপুরে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন আমজাদ। সেখানে তিনি বলেন, ‘গত শনিবার (১৭ জানুয়ারি) আইসিসির একজন প্রতিনিধি আসেন। তার সঙ্গে আমাদের ক্রিকেট বোর্ডের একটি প্রতিনিধিদলের বৈঠক হয়। সেখানে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের যে ভেন্যুর ব্যাপারে তথ্য, আমরা বলেছি (ভারতের) ওই ভেন্যুতে খেলতে অপারগ এবং বিকল্প ভেন্যুর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।’
আইসিসি প্রতিনিধির সঙ্গে বিসিবির বিস্তারিত আলোচনা হয় জানিয়ে আমজাদ বলেন, ‘ওনারা তখন আমাদের বলেন যে ঠিক আছে, এই ব্যাপারগুলো তারা আইসিসিকে অবহিত করবেন এবং পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত আমাদের জানিয়ে দেবেন। এ ব্যাপারে ওনারা কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বা কবে নাগাদ জানাবেন কিছুই বলেননি। শুধু বলেছেন যে আমাদের পরবর্তী তারিখটা কবে হবে জানিয়ে দেবেন।’
আমজাদ নিজের বক্তব্য দেওয়ার পর সাংবাদিকরা প্রশ্ন করার চেষ্টা করলেও তিনি গ্রহণ করেননি। নিজের বক্তব্য শেষ করেই চলে যান বিসিবির এই পরিচালক।
