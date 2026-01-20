এলিমিনেটর
রংপুরকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো সিলেট
বিপিএলের প্লে-অফে এলিমিনেটরে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে রংপুর রাইডার্স ও সিলেট টাইটান্স। সেই ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিলেট। ফলে আগে ব্যাটিং করবে রংপুর।
মঙ্গলবার (২০ এপ্রিল) মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর ১টায়।
টেবিলের তৃতীয় ও চতুর্থ দল মুখোমুখি হয় এলিমিনেটরে। রংপুর রাইডার্স ৬ জয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আর সমান ম্যাচে ৫ জয় নিয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে চারে সিলেট টাইটান্স। দুই দলের মধ্যে যে দল হারবে তার কাছে আরকোনো সুযোগ থাকছে না ফাইনালে যাওয়ার।
অন্যদিকে, যে দল জিতবে তারা কোয়ালিফায়ার দুইয়ে আগামীকাল সন্ধ্যায় মুখোমুখি হবে আজকের কোয়ালিফায়ার একে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর লড়াইয়ে পরাজিত দলের বিপক্ষে।
