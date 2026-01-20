সাকলাইনের শেষের ঝড়ে লড়াকু পুঁজি রাজশাহীর

সাকলাইনের শেষের ঝড়ে লড়াকু পুঁজি রাজশাহীর
চট্টগ্রাম রয়্যালস বোলারদের তোপে ৯৮ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। সেখান থেকে লোয়ার অর্ডারের আবদুল গাফফার সাকলাইনের শেষের ক্যামিওতে পুরো ২০ ওভার খেলে ১৩৩ রানের লড়াকু পুঁজি পেলো দলটি। অর্থাৎ কোয়ালিফায়ার্স জিতে ফাইনালে যেতে ১৩৪ করতে হবে চট্টগ্রামকে।
মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে দেখেশুনে শুরু করেন সাহিবজাদা ফারহান আর তানজিদ হাসান তামিম। উদ্বোধনী জুটিতে তারা তোলেন ৩০ রান। ফারহান ১৯ বলে ২১ করে আউট হন।
নবম ওভারে রাজশাহীর দুই ব্যাটিং স্তম্ভকে টানা দুই বলে ফেরান শেখ মেহেদী হাসান। নাজমুল হোসেন শান্ত ১১ বলে ৮ আর মুশফিকুর রহিম (১ বলে ০) ফেরেন গোল্ডেন ডাকে।
নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে রাজশাহী। আকবর আলী ৩, জিমি নিশাম ৬ আর রায়ান বার্ল ফেরেন ৩ করেই। মাঝে আউট হন দারুণ খেলতে থাকা তানজিদ হাসান তামিমও। কঠিন পিচে ৩৭ বলে ৩ চার আর ১ ছক্কায় তিনি করেন ৪১।
একশর আগে (৯৮ রানে) ৭ উইকেট হারায় রাজশাহী। সেখান থেকে আবদুল গাফফার সাকলাইন আর রিপন মণ্ডলের ব্যাটে লড়াকু পুঁজি গড়েছে রাজশাহী। সাকলাইন ১৫ বলে ২ চার আর ৩ ছক্কায় খেলেন ৩২ রানের ইনিংস। ৮ বলে ১ ছক্কায় ১০ রান করেন রিপন।
শেখ মেহেদী হাসান আর আমির জামাল নেন দুটি করে উইকেট।
এমএমআর