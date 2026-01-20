পরিস্থিতি আদর্শ নয় মানছেন লিটন
বিশ্বকাপে কার বিপক্ষে খেলা কোন দেশে, কিছুই জানা নেই
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর্দা উঠতে বাকি ১৮ দিন। অথচ এখনও বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলবে কিনা বা খেললে কোথায় খেলবে, কিছুই নিশ্চিত নয়। বাংলাদেশ দলের বিশ্বকাপে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে রীতিমত ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও (বিসিবি) পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারছে না। কারণ আইসিসি থেকেও এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসেনি। মঙ্গলবার টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন কুমার দাসের কণ্ঠেও ফুটে উঠল সেই অনিশ্চয়তারই প্রতিচ্ছবি।
মঙ্গলবার বিপিএলে এলিমিনেটর ম্যাচে সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে হেরে আসর থেকে ছিটকে গেছে রংপুর রাইডার্স। ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে আসা রংপুর অধিনায়ক লিটনকে বিশ্বকাপ নিয়েও নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো। তিনি তো জাতীয় দলের অধিনায়কও। বিশ্বকাপ আদৌ হবে কিনা, বা বাংলাদেশ অংশ নেবে কিনা—এই প্রশ্নে লিটনও পুরোপুরি অন্ধকারে। বিসিবির সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো ধরনের আলোচনা হয়নি বলেই জানালেন অধিনায়ক। সরাসরি প্রশ্নে এক শব্দে উত্তর, ‘নো।’ বিসিবির সঙ্গে কথা হওয়া উচিত ছিল কিনা, এই প্রশ্নে লিটনের জবাব, ‘আমি জানি না। কিন্তু হয়নি আমার সাথে।’
আইপিএলে উগ্রবাদীদের হুমকির মুখে মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। এরপর বিসিবি আইসিসিকে জানিয়ে দেয় নিরাপত্তা শঙ্কা থাকায় ভারতের মাটিতে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলবে না। তারা শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ স্থানান্তরের জন্য চিঠিও দেয় আইসিসিকে। সেটা নিয়ে আলোচনা চলছে গত ১৫ দিন ধরে। কিন্তু এখনও কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। বিসিবির ভারতে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি লিটন। তিনি বলেন, ‘নো কমেন্টস।’
বিশ্বকাপ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে চান লিটন। তিনি বলেন, ‘২৩ তারিখে (জানুয়ারি) খেলা (বিপিএল) শেষ হলে আর ৭ তারিখে (ফেব্রুয়ারি) বিশ্বকাপ শুরু হলে ১৪ দিন সময় থাকবে। ওই সময় মেন্টালি প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ থাকবে।’
তবে বর্তমান পরিস্থিতিকে লিটন মোটেও আদর্শ মনে করেন না। আবার বাস্তবতাও অস্বীকার করেননি। টাইগার অধিনায়ক বলেন, ‘অনেক কিছুই লাইফে আইডিয়াল না। কিন্তু সার্টেন টাইমে চলে আসলে গ্রহণ করতে হয়। বিপিএলও আইডিয়াল ছিল না, তবুও খেলতে হয়েছে।’
গত প্রায় দেড় বছর ধরে টি-টোয়েন্টি দলের দায়িত্বে আছেন লিটন। এই দলটাকে বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত করেছেন এই সময়ে। আর এখন এসে বিশ্বকাপ খেলতে যাবেন কিনা সেটা নিয়েও শঙ্কা আছে। এ নিয়ে খারাপ লাগার প্রশ্নে লিটন বলেন, ‘সবাই তো বিপিএল খেলতেছে। জিনিসটা এমন হতো যে খেলার বাইরে থাকতো। খেলতেছে। কিন্তু একই সঙ্গে যদি আপনি জানতেন যে আপনার গ্রুপ কে হবে, আপনি কোন দেশে যাচ্ছেন এটা একটা হেল্প হতো। এখন যে জিনিসটা হাতেই নেই আমার। আপনারা তো ইতিমধ্যে জানেন কোন ১৫ জন যাবে। তো সেই ১৫ জনও এখনো জানে না যে আমরা কোন দেশে যাবো বা কাদের বিপক্ষে খেলবো। আমার জায়গা থেকে আমি যেমন অনিশ্চয়তার মধ্যে। সবাইও তাই। আমার মনে হয় পুরো বাংলাদেশই অনিশ্চয়তার মধ্যে এই মুহূর্তে।’
