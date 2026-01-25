টিভিতে আজকের খেলা, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২, র্যাবিটহোল
ভারত-নিউজিল্যান্ড
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
বেলা ৩টা
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ক্রিস্টাল প্যালেস-চেলসি
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আর্সেনাল-ইউনাইটেড
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
অ্যাতলেতিকো-মায়োর্কা
সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ
বার্সেলোনা-ওভিয়েদো
রাত ৯টা ১৫ মিনিট
বিগিন অ্যাপ
সোসিয়েদাদ-সেল্তা
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
বিগিন অ্যাপ
আলাভেজ-বেতিস
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ
আইএন