  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৫ এএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
টিভিতে আজকের খেলা, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬

ক্রিকেট

অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২, র‌্যাবিটহোল

ভারত-নিউজিল্যান্ড
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
বেলা ৩টা
স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ক্রিস্টাল প্যালেস-চেলসি
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আর্সেনাল-ইউনাইটেড
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

অ্যাতলেতিকো-মায়োর্কা
সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ

বার্সেলোনা-ওভিয়েদো
রাত ৯টা ১৫ মিনিট
বিগিন অ্যাপ

সোসিয়েদাদ-সেল্তা
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
বিগিন অ্যাপ

আলাভেজ-বেতিস
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।