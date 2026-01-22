আমরা আইসিসি থেকে সুবিচার পাইনি: ক্রীড়া উপদেষ্টা

আমরা আইসিসি থেকে সুবিচার পাইনি: ক্রীড়া উপদেষ্টা
সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে খেলতে যাবে না বাংলাদেশ। আজ (বৃহস্পতিবার) বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে বৈঠকের পর বিসিবি প্রেসিডেন্ট আমিনুল ইসলাম বুলবুল এই তথ্য জানান।
ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল মনে করেন, আইসিসি বাংলাদেশের সঙ্গে সুবিচার করেনি। কারণ ভারতে নিরাপত্তা ঝুঁকির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এই অবস্থায় বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলতে যেতে পারে না।
তার ভাষায়, ‘আমরা আইসিসি থেকে সুবিচার পাইনি। আমরা এখনও আশা করবো, আইসিসি সুবিচার করবে। আমাদের যে বিশ্বকাপ খেলার অধিকার, যেটা শ্রীলঙ্কাতে আমাদের খেলার সুযোগ রয়েছে, এরকম বহু নজির পৃথিবীতে আছে যে, নিরাপত্তা ঝুঁকিতে অন্য একটি ভেন্যুতে খেলা হচ্ছে। আমাদের এখানে জেনুইন সিকিউরিটি রিস্কা আছে।’
এখনও আশা ছাড়েননি জানিয়ে ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা এখনও আশা ছাড়ি নাই। আমরা আশা করব, আইসিসি আমাদের জেনুইন সিকিউরিটি রিস্কটা সুবিবেচনার সাথে নিয়ে আমাদেরকে শ্রীরঙ্কায় খেলার সুযোগ করে দেবে। আমরা আশাবাদ নিয়ে এখনও সে অপেক্ষা করছি।’
তিনি বলেন, মাথা নত করে দেশের মানুষদের নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়ার পরিণতি কী হতে পারে, সেটি গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। ক্রিকেটারদের সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন বলেও জানান।
এদিকে, বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘আমরা আবারও আইসিসির সঙ্গে যোগাযোগ করবো।’ একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেন, ‘আমরা ভারতে খেলতে চাই না, শ্রীলঙ্কায় খেলতে চাই।’
প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের আবেদনের ওপর বুধবার বোর্ড সদস্যদের ভোট শেষে আইসিসি জানায়, বিশ্বকাপে অংশ নিতে হলে বাংলাদেশকে ভারতেই যেতে হবে। বাংলাদেশ না যেতে চাইলে টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়তে পারে এবং সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিবর্তে অন্য একটি দল নেওয়া হতে পারে।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) এ বিষয়ে নিজেদের চূড়ান্ত অবস্থান জানাতে এক দিন সময় চেয়ে নেয়।
এমএমআর