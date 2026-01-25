খুলনায় ফের চড়া সবজির বাজার, বেড়েছে মুরগির দামও

খুলনায় ফের চড়া সবজির বাজার, বেড়েছে মুরগির দামও
খুলনার বাজারে সবজির দামের সঙ্গে বেড়েছে মুরগির মাংসের দামও। গত দুই সপ্তাহ থেকে সবজির দাম ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে। চলতি সপ্তাহে দাম বেড়েছে মুরগির। ক্রেতারা বলছেন, ফের বাজারে দাম বৃদ্ধির প্রভাব পড়ছে। এখন নিয়ন্ত্রণ না করলে বাজার সিন্ডিকেট সাধারণ ক্রেতাদের জিম্মি করে ফেলবে।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) নগরের নিউ মার্কেট বাজার, রূপসা বাজার ও মিস্ত্রিপাড়া বাজার ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।
সবজির বাজার ঘুরে দেখা যায়, পালংশাক ৩০ টাকা, ফুলকপি ৪০ টাকা কেজি, লাউ ৪০ টাকা প্রতি পিস, কুমড়া ৪০ টাকা কেজি, ঢ্যাঁড়স ৪০-৫০ টাকা, টমেটো ৬০-৮০ টাকা কেজি, শিম ৩০ টাকা কেজি, কাঁচামরিচ ১২০-১৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে, পেঁপে ৪০ টাকা, শসা ৮০-১০০ টাকা কেজি দরে, বেগুন ৫০-৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
বাজারে ব্রয়লার মুরগি ১৬৫-১৭৫ টাকা কেজি দরে, সোনালি ২৪০ টাকা কেজি দরে ও লেয়ার ২৩০-২৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। যেখানে সব মুরগির দাম ১০-১৫ টাকা কেজি দরে বেড়েছে। অন্যদিকে, গরুর মাংস ৭৫০ টাকা কেজি দরে এবং খাসির মাংস ১১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
এদিকে মাছের বাজার রয়েছে স্থিতিশীল। মাছের বাজারে রুই আকারভেদে ২২০-২৫০ টাকা, ভেটকি মাছ আকারভেদে ৫০০-৬০০ টাকা কেজি, চিংড়ি ৫০০-৮০০ টাকা পর্যন্ত কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। তেলাপিয়া ১৩০-১৬০ টাকা, পাবদা ৩০০-৩৫০ টাকা দরে, পাঙাশ ১৬০-১৮০ টাকা, কাতল ২৪০-২৫০ টাকা কেজি এবং ছোট মাছ ৩০০-৪০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
বাজারের খুচরা সবজি ব্যবসায়ীরা বলছেন, সবধরনের সবজির দাম নাগালে রয়েছে। কিছু কিছু বারো মাসের সবজির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। সিজনের সবজি না হওয়ায় দাম বেশী। তবে শীতের সবজির শেষ সময় এখন, দাম নিয়ন্ত্রণে আসার সম্ভাবনা নেই।
নিউ মার্কেট বাজারের সবজি বিক্রেতা রিপন শিকদার বলেন, গত সপ্তাহে সবজির দাম বেড়েছে কিছুটা। শীতের সবজির আর উঠবে না। এখন যা উঠছে তাই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। তবে ৬০-৭০ টাকাতেও সবজি বিক্রি করেছি। সে তুলনায় বর্তমানে সবজির দাম কম রয়েছে।
বাজারের মুরগি বিক্রেতা একতাদ হোসেন বলেন, মুরগির দাম অনেক কম রয়েছে। তবে বর্তমানে দাম ৫-১০ টাকা বেড়েছে। মূলত সময় ও পরিবহন ব্যয়ের কারণে মুরগির দাম বেড়েছে। পাইকারি মুরগি ক্রয় করে খুচরা বিক্রি করে সামান্য লাভ হয় আমাদের। আমাদের কোনো সিন্ডিকেট নাই যে রাতারাতি দাম বাড়বে।
ক্রেতা তৌহিদুল ইসলাম বলেন, বাজারে ২০-২৫ টাকায় অনেক সবজি পাওয়া গেছে। কিন্তু এ সপ্তাহে অনেক দাম বাড়তি। গত সপ্তাহের থেকে বেড়েছে। মুরগির মাংসের দাম বেড়েছে। বলতে গেলে শসা, বেগুন ও বিভিন্ন শাক-সবজির তো বাড়তি দাম। কিছু কিছু শীতকালীন সবজির দাম কম রয়েছে।
অন্য এক ক্রেতা হেলেনা খাতুন বলেন, মুরগির দাম বাড়তে শুরু করেছে। সবজির দামও এখন বাড়তি। বাজার নিয়ন্ত্রণ না করলে আবার ৬০-৭০ টাকায় সবজি আর ২৫০ টাকায় ব্রয়লার মুরগি কিনতে হবে। সকল ক্রেতা বাজার সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি হয়ে পড়বে। তবে দাম লাগামছাড়া হওয়ার আগে ব্যবস্থা নিলে বাজার দর সকলের নাগালের মধ্যেই থাকবে।
