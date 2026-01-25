  2. খেলাধুলা

প্রকাশিত: ১২:১৪ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
৫ উইকেটের জয়ে সিরিজে সমতা ফেরালো ইংল্যান্ড

সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কাকে ৫ উইকেটে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে ইংল্যান্ড। ২২০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ২২ বল হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে সফরকারীরা। ইংলিশদের হয়ে জো রুট করেন ৭৫ রান

গতকাল শনিবার কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেও ইনিংসের শুরুটা একেবারেই মনমতো হয়নি শ্রীলঙ্কার। দলের বোর্ডে ১৬ রান যোগ হতেই সাজঘরে ফেরেন ৫ রান করা ওপেনার কামিল মিশারা। ভালো শুরুর পরও পাথুম নিশাঙ্কা ২৬ রানেই থেমে যান।

৫৮ রানে ২ উইকেট হারানো শ্রীলঙ্কার দায়িত্ব নেওয়ার চেষ্টা করেন কুশল মেন্ডিস ও ধনঞ্জয়া ডি সিলভা। মেন্ডিসও ২৬ রান করে কাটা পড়েন রানআউটে। ডি সিলভা ৫৯ বলে ৪০ রান করে আউট হলে ১৩৪ রানে চতুর্থ উইকেট হারায় ইংলিশরা।

মাঝের ওভারগুলোতে অধিনায়ক চারিথ আসালঙ্কা ধীরস্থির ব্যাটিং করেন। বড় শটের অভাবে রানরেট বাড়েনি। শেষদিকে পাভান রত্নায়েকে ও দুনিথ ভেল্লালাগে দ্রুত রান তুললেও নিয়মিত উইকেট পড়ায় শ্রীলঙ্কা ৪৯.৩ ওভারে অলআউট হয়ে ২১৯ রানেই থামে।

ইংল্যান্ডের হয়ে বল হাতে সমান দুটি করে উইকেট নেন জেমি ওভারটন, আদিল রশিদ ও জো রুট।

২২০ রানের লক্ষ্য তেমন কঠিন কিছুই না এখনকার দিনে। সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ডও শুরুটা ভালো করতে পারেনি। শুরুতেই হারায় ১৩ রান করা রেহান আহমেদের উইকেট।

এরপর ধীরেসুস্থে খেলে ৬৮ রানের জুটি গড়েন বেন ডাকেট ও জো রুট। ডাকেট ২টি চার ও একটি ছক্কায় ৫২ বলে ৩৯ রান করে সাজঘরে ফেরেন যখন দলের বোর্ডে ৮৮ রান। নতুন ব্যাটার জ্যাকব বেথেল ৬ রানের বেশি করতে পারেননি।

ডাকেট ফেরার পর পুরো ইনিংসের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন জো রুট। খেলেন ৯০ বল খেলে ৭৫ রানের ইনিংস। তাকে সঙ্গে দেন ৪২ রান করা অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। এই জুটিতেই ম্যাচ নিজেদের দিকে টেনে নিয়ে আসে সফরকারীরা। শেষদিকে জস বাটলার ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ২১ বলে ৩৩ রান করে জয় নিশ্চিত করেন ইংল্যান্ডের।

এই জয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল ইংল্যান্ড। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। সবকিছু নির্ধারিত হবে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে।

