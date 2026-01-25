প্রকাশ হলো বারী দেওয়ান হৃদয়ের নতুন গান

প্রকাশ হলো বারী দেওয়ান হৃদয়ের নতুন গান
সংগীতশিল্পী বারী দেওয়ান হৃদয় প্রকাশ করেছেন তার নতুন গান। এর শিরোনাম ‘তুমি ভাঙো’। এটি মিউজিক ভিডিও আকারে প্রকাশ হয়েছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিক ও ভাবনায় নির্মিত এই গান ও ভিডিওটি দর্শক-শ্রোতাদের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন সংশ্লিষ্টরা।
গানটি প্রকাশিত হয়েছে বারী দেওয়ান হৃদয় নামের ইউটিউব চ্যানেলে। ‘তুমি ভাঙো’ গানটির সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন শিল্পী নিজেই। গানের কথায় রয়েছে সমকালীন অনুভব ও সম্পর্কের ভাঙাগড়ার সূক্ষ্ম প্রকাশ।
এটি লিখেছেন তরুণ কবি ও গীতিকার মাহবুব রহমান। মিউজিক ভিডিওটির পরিচালনায় আছেন শাহারিয়ার দিবস।
গানটি প্রসঙ্গে শিল্পী বারী দেওয়ান হৃদয় বলেন, ‘‘তুমি ভাঙো’ আমার কাছে শুধু একটি গান নয়, এটি এক ধরনের আত্মকথন। এখানে প্রেম, ভাঙন আর নীরবতার ভাষা একসঙ্গে মিশে আছে। সুর ও সংগীত করার সময় আমি চেষ্টা করেছি গানটিকে যতটা সম্ভব অনুভবের কাছাকাছি রাখতে। আশা করি শ্রোতারা ভিন্ন এই আঙ্গিকটি অনুভব করবেন।’
বারী দেওয়ান হৃদয় একাধারে একজন কণ্ঠশিল্পী, পিয়ানিস্ট ও মিউজিক কম্পোজার হিসেবে সংগীতাঙ্গনে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন। নতুন বছরের শুরুতে তার এই ব্যতিক্রমী গান ও মিউজিক ভিডিও শ্রোতাদের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া ফেলবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
এলআইএ