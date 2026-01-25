বয়কটের গুঞ্জনের মধ্যেই বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা পাকিস্তানের

বয়কটের গুঞ্জনের মধ্যেই বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা পাকিস্তানের
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের পর অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়েও। বাংলাদেশকে সমর্থন জানিয়ে ভোটের পাশাপাশি পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি দিয়েছেন বয়কটের হুমকিও।
বিশ্বকাপ বয়কট করলে আইসিসির কঠোর নিষেধাজ্ঞায় পড়তে পারে পাকিস্তান ক্রিকেট এমন খবরও চাউর হয়েছে। বয়কট ও কঠোর শাস্তির আলোচনার মাঝেই বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট (পিসিবি) বোর্ড।
আজ রোববার সালমান আলি আগাকে অধিনায়ক করে বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পিসিবি। ফিরেছেন বাবর আজম ও শাহিন শাহ আফ্রিদি।
টপ অর্ডারে আছেব সাইম আইয়ুব, সাহিবজাদা ফারহান, বাবর আজম। মিডল অর্ডারের দায়িত্ব সামলাবেন ফখর জামান, সালমান আগা, খাজা নাফে।
বল হাতে গতির ঝড় তোলার জন্য আছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি, নাসিম শাহ ও সালমান মির্জা। অলরাউন্ডা হিসেবে আছেন ফাহিম আশরাফ ও মোহাম্মদ নওয়াজ। স্পিনারদের মধ্যে আছেন শাদাব খান, আবরার আহমেদ, সাইম আইয়ুব ও উসমান তারিক।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য পাকিস্তান দল
সালমান আলী আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, খাজা নাফি (উইকেটরক্ষক), মোহাম্মদ নাওয়াজ, নাসিম শাহ, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, সালমান মির্জা, শাদাব খান, উসমান খান, উসমান তারিক, বাবর আজম, শাহিন শাহ আফ্রিদি।
