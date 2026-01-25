ঝলমলে হীরার আভায় অপুর নতুন রূপ
ঢালিউডের একসময়ের কুইন, যিনি কখনো হার মানেননি, এবার হাজির হয়েছেন এক নতুন রূপে। জীবনের প্রতিটি চড়াই-উৎরাই পার হয়ে, অপু বিশ্বাস ফিরে এসেছেন আরও আত্মবিশ্বাসী এবং গ্ল্যামারাস লুকে।
সম্প্রতি তার এই চমকপ্রদ রূপ সবার নজর কেড়েছে। কালো সিকুইনের টু-পিস গাউন, স্ট্র্যাপলেস নেটের কেপ এবং ঝকঝকে এক্সেসরিজের সঙ্গে তার উপস্থিতি যেন এক ঝলমলে গল্পের মতো।
নিজের ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘বি প্রাউড অব ইয়োরসেলফ, তুমি প্রতিবার পড়ে যাওয়ার পরেই আবার উঠে দাঁড়িয়েছ, নতুন রূপে ফিরে এসেছ।’
কালো সিকুইনের টু-পিস গাউনটি অপুকে এক অনন্য আভায় সাজিয়েছে।
স্ট্র্যাপলেস নেটের কেপের সঙ্গে গাউনের সৃজনশীল ডিজাইন পুরোপুরি মানিয়েছে। তার উপরে পৌষীর কালো ফো ফারের জ্যাকেট এবং ঝকঝকে রূপালি ব্যাগ পুরো লুককে আরও চোখে পড়ার মতো করেছে।
ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের নীল পাথর ও হীরার গয়নায় তার সৌন্দর্য আরও প্রকাশ পেয়েছে। মানানসই হেয়ারস্টাইল এবং জাহিদ খান মেকওভার স্যালনের স্মুদ ফিনিশের সফট গ্ল্যাম সাজে তিনি এক নতুন রূপে নজর কেড়েছেন।
ন্যুড কমলা সেমি-ম্যাট লিপকালার, নীলচে লেন্স এবং নাটকীয় চোখের মেকআপে পুরো লুকটি ছিল সত্যিই অবিস্মরণীয়।
জেএস/