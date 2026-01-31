শেষ পর্যন্ত ছিটকেই গেলেন কামিন্স, খেলা হচ্ছে না বিশ্বকাপ
আগেই শঙ্কা ছিলো এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্যাট কামিন্সের খেলা নিয়ে। শেষ পর্যন্ত সেই শঙ্কাই সত্য হলো। প্যাট কামিন্সকে ছাড়াই বিশ্বকাপ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। পিঠের চোটে ছিটকে গেলেন তিনি। তার স্থলে সুযোগ পেয়েছেন আরেক পেসার বেন ডোয়ারশুইস।
অজিদের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন ম্যাথু শর্টও। তার জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন ছন্দে থাকা ম্যাট রেনশ। বিগ ব্যাশে ভালো পারফর্ম করলেও সুযোগ হয়নি স্টিভেন স্মিথের।
প্রাথমিক দলে ছিলেন কামিন্স। শুরু থেকে না খেললেও আসরের মাঝামাঝি থেকে খেলার সম্ভাবনা তার ছিল। নিয়মিত আইপিএল খেলায় তার অভিজ্ঞতাটা হাতছাড়া করতে না চাইলেও তাকে ছাড়াই নামতে হবে বিশ্বকাপের মাঠে। অ্যাশেজেও খেলেছেন মাত্র একটি টেস্ট। বিশ্বকাপের জন্য বিশ্রামে রাখা হলেও পুরোপুরি সেরে ওঠা হলো না তার।
সবশেষ স্ক্যান রিপোর্ট অনুযায়ী ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, আইপিএলের আগে কামিন্স পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারেন।
কামিন্সের জায়গায় সুযোগ পাওয়া বেন ডোয়ারশুইস সদ্যসমাপ্ত বিগ ব্যাশে ১২ ম্যাচে শিকার করেছেন ১৬ উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১৩ টি-টোয়েন্টিতে তার ঝুলিতে আছে ২০ উইকেট।
ম্যাথু শর্টকে বাদ দিয়ে নেওয়া হয়েছে রেনশকে। এবারের বিগ ব্যাশে ১৫৩ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৩২৪ রান। মাত্রই গত পরশু অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তার টি-টোয়েন্টি অভিষেক হয়েছে পাকিস্তানের বিপক্ষে।
অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, কুপার কনোলি, টিম ডেভিড, বেন ডোয়ারশুইস, ক্যামেরন গ্রিন, নাথান এলিস, জশ হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, ম্যাট কুহনেম্যান, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাট রেনশ, মার্কাস স্টয়নিস, অ্যাডাম জাম্পা।
আইএন