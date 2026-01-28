বাংলাদেশের সঙ্গে গ্রুপ অদলবদলে কেন রাজি হয়নি, জানালো আয়ারল্যান্ড

বাংলাদেশের সঙ্গে গ্রুপ অদলবদলে কেন রাজি হয়নি, জানালো আয়ারল্যান্ড
নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে রাজি হয়নি বাংলাদেশ। তার পরিবর্তে আরেক আয়োজক শ্রীলঙ্কায় ম্যাচগুলো নেওয়ার অনুরোধ করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তারা আইসিসির কাছে প্রস্তাব দেয়, আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে গ্রুপ অদলবদল করার।
তবে এই প্রস্তাবটি আইসিসি এবং আয়ারল্যান্ড-উভয় পক্ষই প্রত্যাখ্যান করে। বাংলাদেশের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকায় শেষ পর্যন্ত আইসিসি বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে।
বর্তমানে আয়ারল্যান্ড টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ ‘সি’-তে রয়েছে, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবুয়ে ও ওমান।
কেন রাজি হয়নি আয়ারল্যান্ড? 'ক্রিকবাজ'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আয়ারল্যান্ডের হেড কোচ হাইনরিখ মালান জানালেন, ভেন্যু ও কন্ডিশন অনুযায়ীই তারা প্রস্তুতি নিয়েছেন। ভেন্যু পরিবর্তন হলে তাদের সমস্যা হতো।
মালান বলেন, ‘আমরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচি অনুযায়ীই প্রস্তুতি নিচ্ছি। শ্রীলঙ্কার কন্ডিশনে বিভিন্ন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করা আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ম্যাচের অবস্থা, কন্ডিশন ও প্রতিপক্ষ অনুযায়ী খেলার সক্ষমতা গড়ে তোলার ওপর আমরা জোর দিচ্ছি। আমাদের গেম প্ল্যানগুলো আরও শক্তিশালী করার মাধ্যমে খেলোয়াড়দের স্বাধীনভাবে খেলার সুযোগ করে দেওয়াই শ্রীলঙ্কা সফরের আগে আমাদের প্রধান লক্ষ্য।’
তিনি আরও যোগ করেন, মাঠের পরিস্থিতি ও প্রতিপক্ষ অনুযায়ী খেলার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, যাতে খেলোয়াড়রা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের খেলাটা খেলতে পারে।
এমএমআর