তাসকিনকে টপকে চূড়ায় উঠলেন শরিফুল

তাসকিনকে টপকে চূড়ায় উঠলেন শরিফুল
ফাইনালে মাঠে নামার আগে রেকর্ড থেকে দুই উইকেট দূরে ছিলেন শরিফুল ইসলাম। ইনিংসের ১৬তম ওভারে প্রথম দফায় তাসকিন আহমেদকে ছুঁলেন, আর ইনিংসের শেষ বলে নাজমুল হোসেন শান্তকে ফিরিয়ে ছাড়িয়ে গেলেন। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ইতিহাসে নির্দিষ্ট এক আসরে তাসকিনকে ছাড়িয়ে এখন সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক শরিফুল ইসলাম।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিপিএলের ফাইনালে চট্টগ্রাম রয়্যালসকে ৬৩ রানে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ৪ ওভারে ৩৩ রান খরচায় ২ উইকেট নেন শরিফুল শিরোপা জিততে না পারলেও, ফাইনালের মঞ্চে দারুণ এক রেকর্ডের মালিক বনে গেছেন চট্টগ্রামের বাঁহাতি পেসার শরিফুল ইসলাম।
চট্টগ্রামের হয়ে এবারের বিপিএল ১২ ম্যাচে ২৬ উইকেট নিয়েছেন তিনি। এর আগে বিপিএলে এক আসরে সর্বোচ্চ উইকেটের রেকর্ড ছিল তাসকিন আহমেদের। গত আসরেই এক ম্যাচে সাত উইকেটের বিরল কীর্তিসহ গতবার দুর্বার রাজশাহীর হয়ে ১২ ম্যাচে ২৫ উইকেট নিয়েছিলেন অভিজ্ঞ পেসার।
তাসকিন ভেঙেছিলেন সাকিব আল হাসানের রেকর্ড। ২০১৯ আসরে ঢাকা ডায়নামাইটসের হয়ে ১৫ ম্যাচে ২৩ উইকেট নিয়েছিলেন সাকিব। তার রেকর্ড ৬ বছর টিকলেও তাসকিনের রেকর্ড এক বছরেই ভেঙে গেলো।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে ফাইনালে পাওয়ার প্লেতে দুই ওভারে ১২ রান দিয়ে কেনো উইকেট তিনি শরিফুল। ১৬তম ওভারে আক্রমণে ফিরেই কেন উইলিয়ামসনকে ফেরান তিনি। এই উইকেট নিয়েই তাসকিনের পাশে বসেন শরিফুল। আর ইনিংসের শেষ বলে রাজশাহী অধিনায়ক শান্ত বনে যান শরিফুলের রেকর্ড ব্রেকিং উইকেট।
এবারের আসরে চট্টগ্রামের হয়ে প্রথম ম্যাচে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে জোড়া উইকেট নেন শরিফুল। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচে রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষেই কেবল উইকেটের দেখা পাননি তিনি। ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে তৃতীয় ম্যাচে শরিফুল নেন ৩ উইকেট। সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে উইকেট পান একটি। পরের ম্যাচে ২ উইকেট নেন রাজশাহীর বিপক্ষে।
শরিফুল এবারের আসরে সেরা বোলিং করেন নোয়াখালীর বিপক্ষে। দলটির বিপক্ষে রাজশাহীর ফিরতে ম্যাচে ৯ রান খরচায় ৫ উইকেট নেন ২৪ বছরের এই পেসার। তার টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে প্রথম পাঁচ উইকেট সেটি।
বিপিএলে বাংলাদেশের পেসারদের মধ্যে সবচেয়ে কম রানে ৫ উইকেট নেওয়ার নজিরও এটি। ঠিক পরের ম্যাচে রাজশাহীর বিপক্ষে ৩টি আর লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে ২ উইকেট নেন ঢাকার বিপক্ষে ফিরতি দেখায়। প্রথম কোয়ালিফায়ারে রাজশাহীর বিপক্ষে ১ উইকেট নেওয়ার পর আজ ফাইনালে আবার দেখায় ২ উইকেট নিয়ে রেকর্ডও গড়েন শরিফুল।
