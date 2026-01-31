সৌদি লিগে আল নাসরের জয়
মৌসুমে ১৭তম গোল করে হাজারের পথে আরও একধাপ রোনালদোর
সৌদি প্রো লিগে নিজের দুর্দান্ত ফর্ম অব্যাহত রাখলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। শুক্রবার বুরাইদাহর কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্ট সিটি স্টেডিয়ামে আল খুলুদের বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয়ে মৌসুমের ১৭তম গোলটি করেন আল নাসর তারকা। লিগের ১৮তম ম্যাচডেতে ম্যাচের প্রথম গোলটি আসে রোনালদোর পা থেকেই।
এই গোলের মাধ্যমে আল কাদিসিয়ার হয়ে আল হিলালের বিপক্ষে গোল করা মেক্সিকান ফরোয়ার্ড হুলিয়ান কুইনোনেসের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় জায়গা করে নেন রোনালদো। দু’জনেরই গোল এখন ১৭টি করে। শীর্ষে রয়েছেন ইংল্যান্ডের স্ট্রাইকার ইভান টোনি, যিনি এ মৌসুমে ১৮টি গোল করেছেন।
৪০ বছর বয়সী রোনালদো টানা দুই মৌসুম সৌদি প্রো লিগের গোল্ডেন বুট জয় করেছেন। এবার এখনও একটু পিছিয়ে। তবে ম্যাচ বাকি আছে অনেক। পাশাপাশি ক্যারিয়ারে ১,০০০ গোলের মাইলফলকের দিকেও এগিয়ে চলেছেন তিনি। আল খুলুদের বিপক্ষে গোল করার পর তার ক্যারিয়ার গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৬১টিতে।
আল খুলুদের বিপক্ষে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের দুই মিনিটের মাথায় বাম দিক থেকে হোয়াও ফেলিক্সের বাড়ানো বল থেকে সহজ ট্যাপ-ইনে গোল করেন রোনালদো। ছয় মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফরাসি ডিফেন্ডার মোহাম্মদ সিমাকান। ৭২তম মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে আল খুলুদের মিডফিল্ডার হাতান বাহব্রি মাঠ ছাড়লে ১০ জনের দলে পরিণত হয় অতিথিরা। এরপরই রোনালদোকে তুরে নেন আল নাসর কোচ। আল নাসরের হয়ে শেষ গোলটি করেন কিংসলে কোম্যান।
এর আগে ২০২৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর আল আওয়াল পার্কে আল খুলুদের বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছিল আল নাসর। সেই ম্যাচে গোল করেছিলেন ইনিগো মার্তিনেজ ও সাদিও মানে। সব মিলিয়ে আল খুলুদের বিপক্ষে অফিসিয়াল কোনো ম্যাচেই হারেনি আল নাসর।
এই জয়ের ফলে টানা তিন ম্যাচ জয়ের ধারা বজায় রাখল রোনালদোর দল। যদিও এর আগে তারা টানা তিন ম্যাচ হেরেছিল এবং একটি ম্যাচ ড্র করেছিল। লিগ টেবিলে বর্তমানে ১৮ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে আল নাসর। শীর্ষে থাকা আল হিলালের চেয়ে তারা তিন পয়েন্ট পিছিয়ে। চলতি মৌসুমে প্রতিটি দল মোট ৩৪টি করে ম্যাচ খেলবে।
আইএইচএস/