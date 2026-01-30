  2. খেলাধুলা

বিশ্বকাপ বাছাই

স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে বিশাল সংগ্রহ বাংলাদেশের মেয়েদের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫০ এএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
বাছাইপর্বে টানা পাঁচ জয়ে এরই মধ্যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত হয়েছে। উৎফুল্ল বাংলাদেশের মেয়েরা আজ (শুক্রবার) খেলতে নেমেছে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে।

নেপালের কীর্তিপুরে এই ম্যাচে দারুণ ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখালো নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। স্কটিশদের বিপক্ষে ৫ উইকেটে ১৯১ রানের বিশাল সংগ্রহ গড়েছে তারা।

টস জিতে ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশ শুরু থেকেই আগ্রাসী ছিল। ওপেনার দিলারা আক্তার ২৮ বলে ৩৯ আর জোয়াইরিয়া ফেরদৌস করেন বল সমান ২২ রান।

তিন নম্বরে নেমে ১০ বলে ১৫ করে রানআউট হন শারমিন আক্তার। এরপর ১০০ রানের জুটি গড়েন নিগার সুলতানা আর সোবহানা মোস্তারি। দুজনই ঝোড়ো ব্যাটিং করেছেন।

তবে ফিফটি মিস করেন সোবহানা। ২৩ বলে ৭ চার আর ২ ছক্কায় ৪৭ রানে আউট হন তিনি। ৩৫ বলে ৫৬ রানের হার না মানা ইনিংসে ৫টি চার আর ৩টি ছক্কা হাঁকান নিগার।

