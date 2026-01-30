  2. খেলাধুলা

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

দুর্দান্ত জয়ে ফাইনালে সাবালেঙ্কার মুখোমুখি রাইবাকিনা

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:০২ এএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
দুর্দান্ত জয়ে ফাইনালে সাবালেঙ্কার মুখোমুখি রাইবাকিনা

মেলবোর্ন পার্কের রড লেভার অ্যারেনায় বৃহস্পতিবার রাতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে জেসিকা পেগুলাকে ৬-৩, ৭-৬(৭) ব্যবধানে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন এলিনা রাইবাকিনা। অনেকের চোখে ‘ডার্ক হর্স’ হিসেবে বিবেচিত রাইবাকিনা চাপের ম্যাচে দুর্দান্ত মানসিক দৃঢ়তা দেখান।

তিন বছর পর আবার মেলবোর্ন পার্কের ফাইনালে উঠলেন রাইবাকিনা, যেখানে তার প্রতিপক্ষ এরিনা সাবালেঙ্কা। এর আগে তিনি অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ২০২৩ ফাইনালে এই সাবালেঙ্কার কাছেই তিন সেটে হেরে গিয়েছিলেন।

এবার ফাইনালে ওঠার পথে রাইবাকিনাকে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন পেগুলা, যিনি ৩০ বছর বয়সের পর প্রথম দুইটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে ওঠা প্রথম নারী হওয়ার লক্ষ্যে খেলছিলেন।

দ্বিতীয় সেটে ৩-৫ গেমে সার্ভ করতে গিয়ে তিনটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচান ২০২৪ ইউএস ওপেন রানারআপ পেগুলা। এরপর রাইবাকিনা যখন ৫-৪ ও ৬-৫ এ ম্যাচ সার্ভ করছিলেন, তখন টানা দুইবার ব্রেক করে ম্যাচে ফেরেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকে ক্লাচ টেনিস খেলেন রাইবাকিনা।

ম্যাচের শেষ দুই পয়েন্ট জেতেন রাইবাকিনা। এই জয়ের মাধ্যমে পেগুলার বিপক্ষে হেড-টু-হেড রেকর্ডে ৪-৩ ব্যবধানে এগিয়ে গেলেন রাশিয়ায় জন্ম নেওয়া কাজাখ তারকা, যা ছিল গ্র্যান্ড স্ল্যাম মঞ্চে তাদের প্রথম সাক্ষাৎ।

এখন মেলবোর্নের ফাইনালে তাকে লড়তে হবে আরেক হেভিওয়েট তারকা এরিনা সাবালেঙ্কার বিপক্ষে। প্রথম সেমিফাইনালে ইউক্রেনের এলিনা সোয়াইতোলিনাকে ৬-২, ৬-৩ সেটে হারিয়ে শনিবারের ফাইনালের টিকিট কেটেছেন বেলারুশের সাবালেঙ্কা।

এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।