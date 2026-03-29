প্রস্তাব পেয়েও আইপিএলে খেলছেন না দুই ইংলিশ ক্রিকেটার

প্রস্তাব পেয়েও আইপিএলে খেলছেন না দুই ইংলিশ ক্রিকেটার
ক্রিকেট দুনিয়ায় আইপিএলের চেয়ে বড়কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ নেই। এই লিগে সুযোগ পেতে মরিয়া হয়ে থাকেন সব দেশের ক্রিকেটাররাই। অর্থের ঝনঝনানি তো আছেই সেখানেই। সবচেয়ে বেশি মোটা অঙ্কের টাকা আয় হয় আইপিএলেই।
সেই আইপিএল খেলার প্রস্তাবই কিনা ফিরিয়ে দিয়েছেন ইংল্যান্ডের দুই ক্রিকেটার। সেই দুই ক্রিকেটার হলেন জেমি স্মিথ ও জশ টাং। দুজনকেই বদলি হিসেবে নিতে চেয়েছিল আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। এই তথ্য নিশ্চিত করেছে দ্য টেলিগ্রাফ।
আগেই জানা হয়ে গিয়েছে টেস্ট ক্রিকেটে মনযোগী হতে নিলামে দল পেয়েও সরে দাঁড়িয়েছেন বেন ডাকেট। এই কারণে তিনি পড়তে যাচ্ছেন নিষেধাজ্ঞায়।
আইপিএলের ফ্র্যাঞ্জাইজিদের পক্ষ থেকে খেলার প্রস্তাব পেয়েছিলেন দুজনই। তবে দুজনই আগামী দুই মাস ইংল্যান্ডে কাটাতে চান বলে সাড়া দেননি।
তবে টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে স্মিথ ও টাংকে কার পরিবর্তে ডাকা হয়েছিল, তা উল্লেখ করা হয়নি।
