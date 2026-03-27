টিভিতে আজকের খেলা, ২৭ মার্চ ২০২৬
ফুটবল
বিশ্বকাপ বাছাই: আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফ
নিউ ক্যালেডোনিয়া-জ্যামাইকা
সকাল ৯টা
ফিফা প্লাস
সাফ অ-২০ ফুটবল
মালদ্বীপ-নেপাল
বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিট
ইউটিউব@sportzworkz
ভুটান-শ্রীলঙ্কা
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব@sportzworkz
আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল
অস্ট্রেলিয়া-ক্যামেরুন
বেলা ৩টা ১০ মিনিট
ফিফা প্লাস
উজবেকিস্তান-গ্যাবন
রাত ৮টা
ফিফা প্লাস
আজারবাইজান-সেন্ট লুসিয়া
রাত ৯টা
সনি স্পোর্টস ২
মন্টেনেগ্রো-অ্যান্ডোরা
রাত ১১টা
সনি স্পোর্টস ২
অস্ট্রিয়া-ঘানা
রাত ১১টা
সনি স্পোর্টস ৫
সুইজারল্যান্ড-জার্মানি
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
নেদারল্যান্ডস-নরওয়ে
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ৫
ইংল্যান্ড-উরুগুয়ে
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১
স্পেন-সার্বিয়া
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ৩
ক্রিকেট
পিএসএল
করাচি-কোয়েটা
রাত ৮টা
টি স্পোর্টস
