  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২৭ মার্চ ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৩ এএম, ২৭ মার্চ ২০২৬
টিভিতে আজকের খেলা, ২৭ মার্চ ২০২৬

ফুটবল

বিশ্বকাপ বাছাই: আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফ

নিউ ক্যালেডোনিয়া-জ্যামাইকা
সকাল ৯টা
ফিফা প্লাস

সাফ অ-২০ ফুটবল

মালদ্বীপ-নেপাল
বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিট
ইউটিউব@sportzworkz

ভুটান-শ্রীলঙ্কা
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব@sportzworkz

আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল

অস্ট্রেলিয়া-ক্যামেরুন
বেলা ৩টা ১০ মিনিট
ফিফা প্লাস

উজবেকিস্তান-গ্যাবন
রাত ৮টা
ফিফা প্লাস

আজারবাইজান-সেন্ট লুসিয়া
রাত ৯টা
সনি স্পোর্টস ২

মন্টেনেগ্রো-অ্যান্ডোরা
রাত ১১টা
সনি স্পোর্টস ২

অস্ট্রিয়া-ঘানা
রাত ১১টা
সনি স্পোর্টস ৫

সুইজারল্যান্ড-জার্মানি
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২

নেদারল্যান্ডস-নরওয়ে
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ৫

ইংল্যান্ড-উরুগুয়ে
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১

স্পেন-সার্বিয়া
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ৩

ক্রিকেট

পিএসএল

করাচি-কোয়েটা
রাত ৮টা
টি স্পোর্টস

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।