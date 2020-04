ট্রিপল সেঞ্চুরির ব্যাট এবং চ্যাম্পিয়ন জার্সি নিলামে তুলছেন আজহার

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে বিশ্বব্যাপি ক্রীড়াবীদরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। এরই মধ্যে আর্থিক সহযোগিতাসহ নানাভাবে তারা এগিয়ে এসেছে অসহায় মানুষের জন্য। বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার তাদের ব্যাট নিলামে তুলেছে, সেখান থেকে প্রাপ্ত অর্থ করোনা দুর্গতদের সাহায্যে দান করার জন্য।

এবার সেই পথে পা বাড়ালেন পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়ক আজহার আলি। ২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে করা ট্রিপল সেঞ্চুরির ব্যাটটি তিনি নিলামে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন। সঙ্গে নিলামে দেবেন ২০১৭ সালে ভারতকে হারিয়ে যে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিলেন, সেই টুর্নামেন্টে পরা নিজের জার্সিটি। নিলামে ব্যাট এবং জার্সিটি বিক্রি করা হবে সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত অর্থ নিয়ে তিনি দাঁড়াবেন করোনা ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যে।

২০১৬ সালে আরব আমিরাতের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অপরাজিত ৩০২ রানের ইনিংস খেলেছিলেন আজহার আলি। ইতিহাস সৃষ্টি করা সেই ব্যাটের সঙ্গে ২০১৭ সালের আরেকটি ঐতিহাসিক জার্সি তিনি নিলামে তুলবেন। যে দুটি নিশ্চিত অর্থেই সৌখিন সংগ্রহকারীদের জন্য অন্যতম দুটি আকর্ষণের বস্তু।

এক টুইট বার্তায় আজহার আলি বলেন, ‘আমি আমার দুটি খুব প্রিয় জিনিস নিলামে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যার প্রতিটির ভিত্তিমূল্য হচ্ছে ১০ লাখ পাকিস্তানি রুপি। এই দুটি বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যাবে সে অর্থ দেয়া হবে পাকিস্তানে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সাহার্যার্থ্যে। এই মুহূর্ত থেকে নিলাম শুরু হলো। বন্ধ করা হবে ৫ মে রাত ১১.৫৯ মিনিটে। নিলামে অংশ নিন হোয়াটসঅ্যাপে (একটি নাম্বার দেয়া আছে) এই নাম্বারে। কিংবা মেসেজ করুন আমার এই টুইটে।’

I put 2 of my closest belongings on auction with base price of 1 million PKR each to support People suffering due to ongoing crisis. Auction starts now & will close on 11:59PM 05May20. To place bid, text/whatsapp on +923228485173, or msg on my twitter. pic.twitter.com/7BJviamP88