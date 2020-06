করোনাক্রান্ত আফ্রিদির জন্য দোয়া চাইলেন মুশফিক

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস মোকাবিলায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই লড়ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মুশফিকুর রহীম ও পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক শহিদ আফ্রিদি। করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য যে ব্যাটটি নিলামে তুলেছিলেন মুশফিক, ১৭ লাখ টাকায় সেটি কিনেছিলেন আফ্রিদিই।

শুধু নিলামে মুশফিকের ব্যাট কেনা নয়, করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই এর বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন আফ্রিদি ও তার ফাউন্ডেশন। সংকটময় এই সময়ে মানুষের পাশে থাকতে থাকতে এবার তিনি নিজেই সংক্রমিত হয়েছেন করোনাভাইরাসে।

শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোয় নিজের প্রোফাইলে এ কথা জানিয়েছেন আফ্রিদি। সহযোদ্ধার এমন খবরে ব্যথিত বাংলাদেশ দলের উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান মুশফিক। ভাতৃত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি সকলের কাছে আফ্রিদির জন্য দোয়া চেয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে নিজের প্রোফাইলে মুশফিক লিখেছেন, ‘আপনার (আফ্রিদি) এই খবরটা শুনে সত্যিই অনেক কষ্ট পেয়েছি। আল্লাহ আপনাকে রোগমুক্তি দান করুক। সবাই আমার ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন। তিনি কোভিড-১৯ পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। ইনশাআল্লাহ আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন।’

দুপুরে আফ্রিদির করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর বের হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশের অনেক সাবেক-বর্তমান ক্রিকেটারই দোয়া চেয়েছেন আফ্রিদির জন্য, সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন তার জন্য। যেখানে বাদ ছিলেন না আফ্রিদির চিরশত্রু গৌতম গম্ভীরও।

দুজনের মতের অমিল থাকলে আফ্রিদির দ্রুত সুস্থতা চেয়ে গম্ভীর বলেছেন, ‘কেউই এই ভাইরাসে আক্রান্ত হোক চাই না। শহিদ আফ্রিদির সঙ্গে আমার রাজনৈতিক মতভেদ রয়েছে। তবে আমি চাই সে যেন যত দ্রুত সম্ভব সুস্থ হয়ে যায়। তবে আফ্রিদির চেয়েও বেশি চাই, আমাদের দেশের মানুষ যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে যায়।’

আফ্রিদির আগে পাকিস্তানের আরও অন্তত তিনজন ক্রিকেটার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে দুজন সাবেক ক্রিকেটার করোনা সংক্রমিত হয়েছে প্রাণ হারিয়েছেন। যথাযথ নিয়ম মেনে ১৪ দিনের কম সময়েই সুস্থ হয়েছেন সাবেক বাঁহাতি ওপেনার তৌফিক ওমর।

নিজের ফেসবুক পেজে করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়ে আফ্রিদি লিখেছেন, ‘বৃহস্পতিবার থেকেই অস্বস্তি লাগছিল। আমার শরীর ভয়াবহ ব্যথা করছিল। তাই (কোভিড-১৯) পরীক্ষা করাই। দুর্ভাগ্যবশত পরীক্ষার ফল এসেছে পজিটিভ, আমি কোভিড পজিটিভ। দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য সবার দোয়া চাইছি। ইনশাআল্লাহ।’

