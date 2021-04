শেফিল্ড শিল্ড চ্যাম্পিয়ন কুইন্সল্যান্ড

অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেটের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট শেফিল্ড শিল্ডের শিরোপা জিতল কুইন্সল্যান্ড। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে নবমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হলো তারা। সবশেষ ২০১৭-১৮ মৌসুমে শিরোপা জিতেছিল তারা।

রোববার শেষ হওয়া ফাইনালে শেফিল্ড শিল্ডের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৪৭ বারের চ্যাম্পিয়ন নিউ সাউথ ওয়েলসকে ইনিংস ও ৩৩ রানের ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে উসমান খাজা, মার্নাস লাবুশেনদের কুইন্সল্যান্ড। ম্যাচের একমাত্র সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছেন লাবুশেন।

ব্রিসবেনের অ্যালান বোর্ডার ফিল্ডে আগে ব্যাট করে মাত্র ১৪৩ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল নিউ সাউথ ওয়েলস। মাইকেল নেসার ৫ ও জ্যাক ওয়াইল্ডারমুথ ৪ উইকেট নেন। ব্যাট হাতে সর্বোচ্চ ৪৩ রান করেন অধিনায়ক কার্টিস প্যাটারসন।

জবাবে কুইন্সল্যান্ড নিজেদের প্রথম ইনিংসে দাঁড় করায় ৩৮৯ রানের বিশাল সংগ্রহ। যেখানে প্রায় অর্ধেক রান একাই করেন লাবুশেন। ক্যারিয়ারের ১৮তম সেঞ্চুরিতে ৩৫৩ বল খেলে ১৯২ রান করেন তিনি। দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৬ রান আসে ওপেনার ব্রাইস স্ট্রিটের ব্যাট থেকে।

লাবুশেনের সেঞ্চুরিতে কুইন্সল্যান্ডের লিড দাঁড়ায় ২৫৬ রানের। নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে এই লিড আর টপকাতে পারেনি নিউ সাউথ ওয়েলস। তারা অলআউট হয়েছে ২১৩ রানে। এবার সর্বোচ্চ ৪০ রান করেন ড্যানিয়েল হিউজ। বল হাতে ৩টি করে উইকেট নেন মিচেল সুয়েপসন, জাভিয়ের বার্টলেট ও ব্রেন্ডন ডগেট।

কুইন্সল্যান্ড একাদশ: ব্রাইস স্ট্রিট, জো বার্নস, মার্নাস লাবুশেন, উসমান খাজা (অধিনায়ক), ম্যাট রেনশ, জিমি পিয়ারসন (উইকেটরক্ষক), জ্যাক ওয়াইল্ডারমুথ, মাইকেল নেসার, জাভিয়ের বার্টলেট, মিচেল সুয়েপসন ও ব্রেন্ডন ডগেট।

নিউ সাউথ ওয়েলস একাদশ: ম্যাথু গিলকিস, কার্টিস প্যাটারসন (অধিনায়ক), জেসন সাঙ্ঘা, জ্যাক এডওয়ার্ডস, শন অ্যাবট, ব্যাক্সটার হল্ট (উইকেটরক্ষক), মিচেল স্টার্ক, ট্রেন্ট কোপল্যান্ড, নাথান লায়ন এবং জশ হ্যাজলউড।

