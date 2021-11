বাংলাদেশের জন্য ‘নতুন অস্ত্র’ প্রস্তুত করছেন শাদাব খান

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট দল। সেই ম্যাচে নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের সেরা পারফরমার ছিলেন লেগস্পিনার শাদাব খান। যার স্পিনঘূর্ণিতে ম্যাচ জয়ের আশা জাগিয়েছিল পাকিস্তান।

ম্যাচটিতে চার ওভারে ২৬ রান খরচায় ৪টি উইকেট নিয়েছিলেন শাদাব। সবমিলিয়ে বিশ্বকাপের ছয় ম্যাচে ওভারপ্রতি মাত্র ৬ রান খরচ করে নয়টি উইকেট শিকার করেছেন এ পাকিস্তানি লেগস্পিনার। বাংলাদেশ সফরের দলেও সহ-অধিনায়ক হিসেবে রয়েছেন তিনি।

ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশকে ভালো করতে হলে উৎরে যেতে হবে শাদাব চ্যালেঞ্জ। স্বাগতিকদের চ্যালেঞ্জ আরও কঠিন করতে নিজের অস্ত্র ভাণ্ডারে নতুন নতুন গোলাবারুদ জমা করছেন পাকিস্তানের সহ-অধিনায়ক। যা কি না সিরিজে ব্যবহার করার ইচ্ছা রয়েছে তার।

এরই মধ্যে নিজের গুগলি দিয়ে ক্রিকেট বিশ্বে আলাদা নাম করেছেন শাদাব। প্রায় নিয়মিতই গুগলি করে থাকেন তিনি। তবে সে তুলনায় ভালো ফ্লিপার কিংবা স্লাইডার করতে দেখা যায় না শাদাবকে। বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজকে সামনে রেখে হয়তো সেটিই শিখছেন তিনি।

মিরপুরের একাডেমি মাঠে স্পিন বোলিংয়ে দুসরার জনক সাকলাইন মুশতাকের সঙ্গে অনুশীলনের একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন শাদাব। যেখানে দেখা যাচ্ছে, গুরুকে সামনে রেখে নেটে বোলিং করে যাচ্ছেন তিনি।

সেই ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘প্রতিবার আমার বোলিং অ্যাকশন সম্পূর্ণ করতে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি। পুরোপুরি ফিট হয়ে ভালো লাগছে। অনুশীলনে কিছু নতুন কৌশল শিখছি। আশা করছি যথাযথ অনুশীলন ও সময়ের মাধ্যমে ম্যাচেও এগুলো ব্যবহার করতে পারবো।’

Working hard on completing my bowling action each time. Feels good to be fully fit. Developing a few new tricks in training, hopefully with time and practice will be able to execute them in matches pic.twitter.com/nFBFp0smgm