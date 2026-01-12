  2. খেলাধুলা

ভারতে লাল-সবুজ জার্সিও পরতে পারবেন না বাংলাদেশের সমর্থকরা?

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২২ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
ভারতে লাল-সবুজ জার্সিও পরতে পারবেন না বাংলাদেশের সমর্থকরা?

 

নিরাপত্তা শঙ্কায় ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে যাবে না বাংলাদেশ, এই সিদ্ধান্তে অনড়। বাংলাদেশ চায় বিকল্প দেশের ভেন্যুতে খেলতে। তবে আইসিসি এখনও তাতে সায় দেয়নি।

এরই মধ্যে নতুন খবর। আইসিসির নিরাপত্তা দল ভারতে বাংলাদেশকে তিনটি কারণে ঝুঁকির কথা জানিয়েছে। যার মধ্যে প্রথম কারণ, মোস্তাফিজুর রহমান দলে থাকা। অর্থাৎ প্রকারান্তরে মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ।

বাকি দুই ঝুঁকির একটি হলো-বাংলাদেশের জার্সি পরে দর্শকদের চলাফেরা। অপরটি, নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে, নিরাপত্তা ঝুঁকি তত বাড়বে বলে জানিয়েছে আইসিসির সিকিউরিটি টিম।

অর্থাৎ আইসিসির সিকিউরিটি টিমের চিঠিতেই পরিষ্কার, ভারতের মাটিতে এখন বাংলাদেশের খেলতে যাওয়া কোনো বাস্তবতাতেই নিরাপদ নয়।

ক্রীড়া উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘আইসিসি সিকিউরিটি টিমের এই বক্তব্যই প্রমাণ করে যে বর্তমানে ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার মতো কোনো পরিস্থিতি নেই। আমাদের সেরা বোলারকে বাদ দিয়ে দল তৈরি করা বা সমর্থকদের জার্সি পরতে বাধা দেওয়া— এমন উদ্ভট ও অবাস্তব প্রত্যাশা হতে পারে না।’

এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।