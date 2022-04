যুক্তরাষ্ট্রে স্টেডিয়াম নির্মাণ করবে শাহরুখের নাইট রাইডার্স

কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং সিপিএলে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের মালিক নাইট রাইডার্স গ্রুপ শুক্রবার ঘোষণা দিয়েছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রে সম্পূর্ণ নতুন একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ করবে। প্রায় ১০ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন স্টেডিয়ামটি নির্মাণ করা হবে লস অ্যাঞ্জেলেসের কাছাকাছি সাউথ ক্যালিফোর্নিয়ায়।

যুক্তরাষ্ট্রের অফিসিয়াল ফ্রাঞ্চাইজি লিগ ‘মেজর লিগ ক্রিকেট (এমএলসি)’ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে ২০২৩ সালে। যারা নাইট রাইডার্স গ্রুপের সঙ্গে একসাথে হয়ে এই লিগটির আয়োজন করতে যাচ্ছে। নাইট রাইডার্স গ্রুপ মেজর ক্রিকেট লিগের অন্যতম ইনভেস্টিং পার্টনারও বটে।

মেজর লিগ ক্রিকেটের প্রসার এবং যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেটকে জনপ্রিয় করে তুলতেই নতুন এই স্টেডিয়ামটি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলিউড সুপার স্টার শাহরুখ খানের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানটি।

স্টেডিয়ামের জন্য প্রস্তাবি স্থানটি অবস্থিত লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দুরে অরেঞ্জ কাউন্টিতে। ইরভাইস শহরের গ্রেট পার্কে নির্মাণ করা হবে স্টেডিয়ামটি। এমএলসি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, পুরোপুরি নতুন করে স্টেডিয়ামটি নির্মাণ করতে খরচ পড়বে প্রায় ৩০ মিলিয়ন ডলার তথা ৩ কোটি ডলার।

শুধুমাত্র মেজর লিগ ক্রিকেট কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেটের প্রসারের উদ্দেশ্যেই এই স্টেডিয়ামটি নির্মাণ করা হচ্ছে না। আরও দুটি বড় উদ্দেশ্য সামনে রয়েছে। ২০২৮ অলিম্পিক গেমসে ক্রিকেটকে অন্তর্ভূক্ত করার জোর চেষ্টা চলছে। গেমস ক্রিকেট এবং ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখেই মূলতঃ এই স্টেডিয়ামটি নির্মাণের তোড়জোড় করা হচ্ছে।

UPDATE: @MLCricket and the Knight Riders Group are joining hands to build a world class cricket venue in the Greater Los Angeles metropolitan area in #USA. More details inside: https://t.co/PenIvm1Udl#BuildAmericanCricket #MLC #Cricket pic.twitter.com/oHAFP0GJ73